Компания «Кронт» производит ультрафиолетовые очистители воздуха «Дезар» © Фото из открытых источников

Компания «Кронт» (г.Химки) выпускает аппараты ультрафиолетовой очистки воздуха «Дезар». Принцип действия основан на способности ультрафиолета разрушать вирусы, бактерии и споры грибков. Воздух засасывается вентилятором внутрь устройства, где облучается ультрафиолетом и уже очищенный выдувается наружу. Конструкция является закрытой и безопасной, ультрафиолетовые лучи не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.

Очистители воздуха «Дезар» имеют автоматическое управление и возможность дополнительной тонкой фильтрации воздуха. Они выпускаются в станцонарном и передвижном исполнении, рассчитаны на разный объем и категорию чистоты помещений.

Новость будет дополнена.

«Дезар» собственная марка компании «Кронт» производящей медицинскую технику и специализированное оборудование. Компания «Кронт» основана в России в 1992 году как конверсионное подразделение НПО им. Лавочкина. Основной вид деятельности — разработка и производство медицинского оборудования.

Производство находится в нескольких городах, в частности на заводе в городе Вязники, и располагает полным технологическим циклом от проектирования до изготовления изделий. Компания также осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя.

В состав производства входят подразделения:

металлообрабатывающее производство,

пластмассовое производство,

электротехнический участок,

покрасочная линия,

сборочный цех,

испытательный участок,

конструкторское и проектно-технологическое бюро,

службы снабжения и маркетинга.

Очистители могут применяться в сфере производства, питания, торговли, транспорта, в офисах и в быту для стерилизации воздуха.

Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

УФ-А с длиной волны 400—315 нм; УФ-В с длиной волны 315—280 нм; УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.

© avatars.mds.yandex.net

Это свойство ультрафиолетовых лучей используется в стерилизаторах «Дезар».

© Фото из открытых источников

Преимущества УФ-обеззараживателей

Не приносят вреда людям и окружающей среде, нет потребности в химикатах, Легко монтируются, обслуживаются и хранятся, Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими способами очистки предметов, Нет потребности в специальном хранении, Модуль легко очищается снаружи и внутри, Простота замены ультрафиолетовых ламп. Легко встраиваются в процессы и меры обеззараживания воздуха и помещений.

Модели ультрафиолетовых очистителей «Дезар»

Компания «Кронт» производит ультрафиолетовые очистители воздуха «Дезар» нескольких моделей. Вся линейка моделей «Дезар» предназначена для обеззараживания воздуха в присутствии людей.

«Дезар-7» © Фото из открытых источников

«Дезар-7» © Фото из открытых источников

« Дезар-802» © Фото из открытых источников

« Дезар-802» © Фото из открытых источников

«Дезар-8» © dezar.su

«Дезар-8» © Фото из открытых источников

Фильтрация воздуха

В рециркуляторах установлены противопыльные и угольные фильтры и одновременно с обеззараживанием воздуха аппарат проводит тонкую очистку от пыли и нейтрализацию химических примесей различной природы. Воздух очищается от бензола, аммиака, углекислого и угарного газа, табачного дыма. Фильтры сменные и загрязненный блок фильтров может быть легко заменен.

Вид сверху © Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Последовательность замены фильтров © Фото из открытых источников

Сверху вниз: вид без фильтра и с установленным фильтром © Фото из открытых источников

Технические характеристики

Категория помещений — I-V

Исполнение — Передвижное

Бактерицидная эффективность — 99%

Производительность — 100±10м3/час

Бактерицидная лампа 15-30Вт

Габаритные размеры не более 1210×370×580 мм

Масса не более 10кг

Габариты упаковки 990×370×170 мм

Мощность до 60ВА

Объем упакованного изделия 0.06м3

Вес упакованного изделия до 10 кг

© 33mayak.ru

Безопасные УФ лампы с тефлоновым покрытием

«Кронт» производит ультрафиолетовые очистители воздуха «Дезар», которые могут использоваться с безопасными ультрафиолетовыми лампами российского производства («Сибэст» и др.). Особенность таких ламп — их практичность: колба лампы обтянута тефлоновой пленкой, которая в случае повреждения лампы защищает помещение от попадания ртути и осколков стекла. При разбитии ртутных ламп обработка помещения производится по стандартной процедуре с использованием слабых растворов марганцовокислого калия или хлорного железа, но при использовании безопасных ламп в случаях разрушения колбы лампы этого не потребуется.

© Фото из открытых источников

Бактерицидная ультрафиолетовая лампа по конструкции аналогична люминесцентной лампе, но не содержит люминофора. Ее колба выполнена из специального стекла, пропускающего излучение диапазона 280—185 нм и задерживающего составляющую от 185 нм из-за которой возможно образование в воздухе озона.

Производство медицинской техники компании «Кронт» сертифицировано и лицензировано Федеральной Службой по Надзору в Сфере Здравоохранения и Социального Развития. Продукция прошла клинические испытания, по итогам которых занесена в Российский реестр медицинской техники с присвоением Регистрационного Удостоверения и декларации соответствия.