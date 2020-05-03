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Производство

Компания «Кронт» производит ультрафиолетовые очистители воздуха «Дезар»

Компания «Кронт» производит ультрафиолетовые очистители воздуха «Дезар»Компания «Кронт» производит ультрафиолетовые очистители воздуха «Дезар» © Фото из открытых источников

Компания «Кронт» (г.Химки) выпускает аппараты ультрафиолетовой очистки воздуха «Дезар». Принцип действия основан на способности ультрафиолета разрушать вирусы, бактерии и споры грибков. Воздух засасывается вентилятором внутрь устройства, где облучается ультрафиолетом и уже очищенный выдувается наружу. Конструкция является закрытой и безопасной, ультрафиолетовые лучи не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.

Очистители воздуха «Дезар» имеют автоматическое управление и возможность дополнительной тонкой фильтрации воздуха. Они выпускаются в станцонарном и передвижном исполнении, рассчитаны на разный объем и категорию чистоты помещений.

Новость будет дополнена.

«Дезар» собственная марка компании «Кронт» производящей медицинскую технику и специализированное оборудование. Компания «Кронт» основана в России в 1992 году как конверсионное подразделение НПО им. Лавочкина. Основной вид деятельности — разработка и производство медицинского оборудования.

Производство находится в нескольких городах, в частности на заводе в городе Вязники, и располагает полным технологическим циклом от проектирования до изготовления изделий. Компания также осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя.

В состав производства входят подразделения:

  • металлообрабатывающее производство,
  • пластмассовое производство,
  • электротехнический участок,
  • покрасочная линия,
  • сборочный цех,
  • испытательный участок,
  • конструкторское и проектно-технологическое бюро,
  • службы снабжения и маркетинга.

Очистители могут применяться в сфере производства, питания, торговли, транспорта, в офисах и в быту для стерилизации воздуха.

Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

  1. УФ-А с длиной волны 400—315 нм;
  2. УФ-В с длиной волны 315—280 нм;
  3. УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.

 © avatars.mds.yandex.net

Это свойство ультрафиолетовых лучей используется в стерилизаторах «Дезар».

 © Фото из открытых источников

Преимущества УФ-обеззараживателей

  1. Не приносят вреда людям и окружающей среде, нет потребности в химикатах,
  2. Легко монтируются, обслуживаются и хранятся,
  3. Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими способами очистки предметов,
  4. Нет потребности в специальном хранении,
  5. Модуль легко очищается снаружи и внутри,
  6. Простота замены ультрафиолетовых ламп.
  7. Легко встраиваются в процессы и меры обеззараживания воздуха и помещений.

Модели ультрафиолетовых очистителей «Дезар»

Компания «Кронт» производит ультрафиолетовые очистители воздуха «Дезар» нескольких моделей. Вся линейка моделей «Дезар» предназначена для обеззараживания воздуха в присутствии людей.

«Дезар-7»«Дезар-7» © Фото из открытых источников

«Дезар-7»«Дезар-7» © Фото из открытых источников

« Дезар-802»« Дезар-802» © Фото из открытых источников

« Дезар-802»« Дезар-802» © Фото из открытых источников

«Дезар-8»«Дезар-8» © dezar.su

«Дезар-8»«Дезар-8» © Фото из открытых источников

Фильтрация воздуха

В рециркуляторах установлены противопыльные и угольные фильтры и одновременно с обеззараживанием воздуха аппарат проводит тонкую очистку от пыли и нейтрализацию химических примесей различной природы. Воздух очищается от бензола, аммиака, углекислого и угарного газа, табачного дыма. Фильтры сменные и загрязненный блок фильтров может быть легко заменен.

Вид сверхуВид сверху © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

Последовательность замены фильтровПоследовательность замены фильтров © Фото из открытых источников

Сверху вниз: вид без фильтра и с установленным фильтромСверху вниз: вид без фильтра и с установленным фильтром © Фото из открытых источников

Технические характеристики

  • Категория помещений — I-V
  • Исполнение — Передвижное
  • Бактерицидная эффективность — 99%
  • Производительность — 100±10м3/час
  • Бактерицидная лампа 15-30Вт
  • Габаритные размеры не более 1210×370×580 мм
  • Масса не более 10кг
  • Габариты упаковки 990×370×170 мм
  • Мощность до 60ВА
  • Объем упакованного изделия 0.06м3
  • Вес упакованного изделия до 10 кг

 © 33mayak.ru

Безопасные УФ лампы с тефлоновым покрытием

«Кронт» производит ультрафиолетовые очистители воздуха «Дезар», которые могут использоваться с безопасными ультрафиолетовыми лампами российского производства («Сибэст» и др.). Особенность таких ламп — их практичность: колба лампы обтянута тефлоновой пленкой, которая в случае повреждения лампы защищает помещение от попадания ртути и осколков стекла. При разбитии ртутных ламп обработка помещения производится по стандартной процедуре с использованием слабых растворов марганцовокислого калия или хлорного железа, но при использовании безопасных ламп в случаях разрушения колбы лампы этого не потребуется.

 © Фото из открытых источников

Бактерицидная ультрафиолетовая лампа по конструкции аналогична люминесцентной лампе, но не содержит люминофора. Ее колба выполнена из специального стекла, пропускающего излучение диапазона 280—185 нм и задерживающего составляющую от 185 нм из-за которой возможно образование в воздухе озона.

Производство медицинской техники компании «Кронт» сертифицировано и лицензировано Федеральной Службой по Надзору в Сфере Здравоохранения и Социального Развития. Продукция прошла клинические испытания, по итогам которых занесена в Российский реестр медицинской техники с присвоением Регистрационного Удостоверения и декларации соответствия.

Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:

  1. www.kront.com,
  2. www.dezar.su,
  3. dezar.pro,
  4. 33mayak.ru,
  5. aif.ru,
  6. docs.cntd.ru,
  7. medams.ru,
  8. www.sciteclibrary.ru,
  9. www.stroitelstvo-new.ru,
  10. 05.rospotrebnadzor.ru,
  11. uvmax-dez.ru,
  12. www.nkj.ru,
  13. www.nkj.ru,

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