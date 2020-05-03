Компания «Кронт» производит ультрафиолетовые очистители воздуха «Дезар»
Компания «Кронт» производит ультрафиолетовые очистители воздуха «Дезар» © Фото из открытых источников
Компания «Кронт» (г.Химки) выпускает аппараты ультрафиолетовой очистки воздуха «Дезар». Принцип действия основан на способности ультрафиолета разрушать вирусы, бактерии и споры грибков. Воздух засасывается вентилятором внутрь устройства, где облучается ультрафиолетом и уже очищенный выдувается наружу. Конструкция является закрытой и безопасной, ультрафиолетовые лучи не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.
Очистители воздуха «Дезар» имеют автоматическое управление и возможность дополнительной тонкой фильтрации воздуха. Они выпускаются в станцонарном и передвижном исполнении, рассчитаны на разный объем и категорию чистоты помещений.
Новость будет дополнена.
«Дезар» собственная марка компании «Кронт» производящей медицинскую технику и специализированное оборудование. Компания «Кронт» основана в России в 1992 году как конверсионное подразделение НПО им. Лавочкина. Основной вид деятельности — разработка и производство медицинского оборудования.
Производство находится в нескольких городах, в частности на заводе в городе Вязники, и располагает полным технологическим циклом от проектирования до изготовления изделий. Компания также осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя.
В состав производства входят подразделения:
- металлообрабатывающее производство,
- пластмассовое производство,
- электротехнический участок,
- покрасочная линия,
- сборочный цех,
- испытательный участок,
- конструкторское и проектно-технологическое бюро,
- службы снабжения и маркетинга.
Очистители могут применяться в сфере производства, питания, торговли, транспорта, в офисах и в быту для стерилизации воздуха.
Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета
Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:
- УФ-А с длиной волны 400—315 нм;
- УФ-В с длиной волны 315—280 нм;
- УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.
Это свойство ультрафиолетовых лучей используется в стерилизаторах «Дезар».
Преимущества УФ-обеззараживателей
- Не приносят вреда людям и окружающей среде, нет потребности в химикатах,
- Легко монтируются, обслуживаются и хранятся,
- Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими способами очистки предметов,
- Нет потребности в специальном хранении,
- Модуль легко очищается снаружи и внутри,
- Простота замены ультрафиолетовых ламп.
- Легко встраиваются в процессы и меры обеззараживания воздуха и помещений.
Модели ультрафиолетовых очистителей «Дезар»
Компания «Кронт» производит ультрафиолетовые очистители воздуха «Дезар» нескольких моделей. Вся линейка моделей «Дезар» предназначена для обеззараживания воздуха в присутствии людей.
«Дезар-7» © Фото из открытых источников
«Дезар-7» © Фото из открытых источников
« Дезар-802» © Фото из открытых источников
« Дезар-802» © Фото из открытых источников
«Дезар-8» © Фото из открытых источников
Фильтрация воздуха
В рециркуляторах установлены противопыльные и угольные фильтры и одновременно с обеззараживанием воздуха аппарат проводит тонкую очистку от пыли и нейтрализацию химических примесей различной природы. Воздух очищается от бензола, аммиака, углекислого и угарного газа, табачного дыма. Фильтры сменные и загрязненный блок фильтров может быть легко заменен.
Вид сверху © Фото из открытых источников
Последовательность замены фильтров © Фото из открытых источников
Сверху вниз: вид без фильтра и с установленным фильтром © Фото из открытых источников
Технические характеристики
- Категория помещений — I-V
- Исполнение — Передвижное
- Бактерицидная эффективность — 99%
- Производительность — 100±10м3/час
- Бактерицидная лампа 15-30Вт
- Габаритные размеры не более 1210×370×580 мм
- Масса не более 10кг
- Габариты упаковки 990×370×170 мм
- Мощность до 60ВА
- Объем упакованного изделия 0.06м3
- Вес упакованного изделия до 10 кг
Безопасные УФ лампы с тефлоновым покрытием
«Кронт» производит ультрафиолетовые очистители воздуха «Дезар», которые могут использоваться с безопасными ультрафиолетовыми лампами российского производства («Сибэст» и др.). Особенность таких ламп — их практичность: колба лампы обтянута тефлоновой пленкой, которая в случае повреждения лампы защищает помещение от попадания ртути и осколков стекла. При разбитии ртутных ламп обработка помещения производится по стандартной процедуре с использованием слабых растворов марганцовокислого калия или хлорного железа, но при использовании безопасных ламп в случаях разрушения колбы лампы этого не потребуется.
Бактерицидная ультрафиолетовая лампа по конструкции аналогична люминесцентной лампе, но не содержит люминофора. Ее колба выполнена из специального стекла, пропускающего излучение диапазона 280—185 нм и задерживающего составляющую от 185 нм из-за которой возможно образование в воздухе озона.
Производство медицинской техники компании «Кронт» сертифицировано и лицензировано Федеральной Службой по Надзору в Сфере Здравоохранения и Социального Развития. Продукция прошла клинические испытания, по итогам которых занесена в Российский реестр медицинской техники с присвоением Регистрационного Удостоверения и декларации соответствия.
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