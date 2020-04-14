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Компания «Кронт» производит ультрафиолетовые стерилизаторы помещений «Омега-01»

Ультрафиолетовые стерилизаторы помещений «Омега-01»Ультрафиолетовые стерилизаторы помещений «Омега-01» © Фото из открытых источников

Компания «Кронт» выпускает ультрафиолетовые стерилизаторы «Омега-01» для обеззараживания помещений от вирусов, спор грибков и бактерий. Принцип действия основан на способности ультрафиолетовых ламп подавлять жизнедеятельность микробов, бактерий и спор грибков. Ультрафиолет ламп разрушает вирусы, микробы, бактерий и споры грибков, удаляет запахи. Стерилизаторы «Омега-01» не оставляют озон в помещениях после использования.

Ультрафиолетовые стерилизаторы «Омега-01» выпускаются в передвижном исполнении, рассчитаны на обработку как воздуха так и различных поверхностей помещений, складов, цехов.

Новость будет дополнена.

«Омега» — марка компании «Кронт» производящей медицинскую технику и специализированное оборудование. Компания «Кронт» основана в России в 1992 году. Основной вид деятельности — разработка и производство медицинского оборудования.

«Омега-01-Кронт»

Установка для дезинфекции воздуха и поверхностей помещений в отсутствие людей «Омега-01-Кронт».

 © glmed.ru

 © meditems.ru

Установка «Омега-01-Кронт» имеет восемь ультрафиолетовых ртутных ламп высокой мощности (95Вт) с бактерицидным потоком не менее 27Вт. Она предназначена для быстрой дезинфекции воздуха и поверхностей в помещениях.

В установке используются бактерицидные лампы Philips TUV PL-L 95W/4P, LightTech LTC95WHO/2G11, Osram HNS L 95W 2G11, которые производят УФ-излучение с пиковым значением на длине волны 253,7 нм, имеют высокий КПД преобразования электрической энергии в волны необходимого УФ-спектра. При минимальном потреблении электроэнергии они обеспечивают максимальный дезинфицирующий эффект.

Защитное увиолевое стекло ламп предотвращает излучение озонообразующих волн длиной 185 нм, поэтому после работы в помещении не остается озон. За несколько минут работы устройство полностью уничтожает патогенную микрофлору (с эффективностью 99,9%) в воздухе и на открытых поверхностях.

Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

  1. УФ-А с длиной волны 400—315 нм;
  2. УФ-В с длиной волны 315—280 нм;
  3. УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.

 © avatars.mds.yandex.net

Это свойство ультрафиолетовых лучей используется в установке «ОМЕГА-01-КРОНТ».

 © Фото из открытых источников

Лампы создают излучение достаточное для разрушения всех микроорганизмов, присутствующих в помещении (эффективность дезинфекции воздуха в зависимости от модели рециркулятора 95-99,9%).

Преимущества УФ-обеззараживателей

  1. Не приносят вреда людям и окружающей среде, нет потребности в опасных химикатах,
  2. Легко обслуживаются и хранятся,
  3. Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими технологиями очистки воздуха и поверхностей,
  4. Нет потребности в специальном хранении,
  5. Легкое и простое обслуживание, периодическая очистка и — в случае необходимости — замена ламп.
  6. Легко встраиваются в процессы обеззараживания.

 © kront.com

Технические характеристики.

  • Категории обрабатываемых помещений I-III по Р 3.5.1904-04
  • Масса, не более, кг — 35
  • Напряжение питающей сети, В — 220±10%
  • Габаритные размеры в рабочем состоянии, мм — 1070×395×630±50
  • Срок эксплуатации — 5 лет
  • Гарантийный срок — 2 года
  • Потребляемая мощность - 900Вт
  • Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) озона — Отсутствует
  • Тип источника излучения — Ультрафиолетовые безозоновые бактерицидные ртутные лампы высокой мощности (95 Вт) с бактерицидным потоком не менее 27Вт
  • Марка УФ-ламп — возможна установка УФ-ламп разных производителей
  • Кол-во источников УФ-излучения, шт. — 8
  • Срок службы УФ-ламп, час. — 8 000-9 000
  • Тип цоколя УФ-лампы 2G11
  • Высокая ремонтопригодность — простая замена блоков без обращения в сервис.
  • Автоматическая система самодиагностики
  • Режим задержки включения установки не менее 30 сек для возможности персоналу покинуть помещение перед включением режима излучения
  • Голосовое предупреждение перед включением режима излучения
  • Звуковое оповещение об окончании работы установки после автоматического отключения ламп в течение не менее 5 секунд
  • Санитарная обработка установки (кроме ламп) любыми разрешенными в РФ дезинфицирующими средствами

Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:

  1. www.kront.com,
  2. www.niid.ru,
  3. omega-kront.ru,
  4. docs.cntd.ru,
  5. www.stroitelstvo-new.ru,
  6. 05.rospotrebnadzor.ru,
  7. uvmax-dez.ru,

рециркуляторы воздуха, УФ очистители, УФ обеззараживатели, ультрафиолетовые лампы, стерилизаторы помещений, «ОМЕГА-01»
  • Igor Kozar Igor Kozar
    14.04.2017:42:24

    Такую штуку надо интегрировать с роботом, чтобы сама ездила по этажу больницы и обеззараживала помещения

    #1195168
    • Нет аватара Лес
      14.04.2017:58:04

      Ее можно интегрировать с системой слежения, имеющей планы помещений всего обрабатываемого комплекса или отдельного здания для исключения пропущенных зон.

      Отредактировано: Лес~17:59 14.04.20
      #1195170
  • Нет аватара Апчхи
    14.04.2019:50:18

    Установить бы такие стериализаторы в аптеках, больницах и крупных магазинах!

    #1195179
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