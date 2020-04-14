Компания «Кронт» производит ультрафиолетовые стерилизаторы помещений «Омега-01»

Ультрафиолетовые стерилизаторы помещений «Омега-01» © Фото из открытых источников

Компания «Кронт» выпускает ультрафиолетовые стерилизаторы «Омега-01» для обеззараживания помещений от вирусов, спор грибков и бактерий. Принцип действия основан на способности ультрафиолетовых ламп подавлять жизнедеятельность микробов, бактерий и спор грибков. Ультрафиолет ламп разрушает вирусы, микробы, бактерий и споры грибков, удаляет запахи. Стерилизаторы «Омега-01» не оставляют озон в помещениях после использования.

Ультрафиолетовые стерилизаторы «Омега-01» выпускаются в передвижном исполнении, рассчитаны на обработку как воздуха так и различных поверхностей помещений, складов, цехов.

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«Омега» — марка компании «Кронт» производящей медицинскую технику и специализированное оборудование. Компания «Кронт» основана в России в 1992 году. Основной вид деятельности — разработка и производство медицинского оборудования.

«Омега-01-Кронт»

Установка для дезинфекции воздуха и поверхностей помещений в отсутствие людей «Омега-01-Кронт».

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Установка «Омега-01-Кронт» имеет восемь ультрафиолетовых ртутных ламп высокой мощности (95Вт) с бактерицидным потоком не менее 27Вт. Она предназначена для быстрой дезинфекции воздуха и поверхностей в помещениях.

В установке используются бактерицидные лампы Philips TUV PL-L 95W/4P, LightTech LTC95WHO/2G11, Osram HNS L 95W 2G11, которые производят УФ-излучение с пиковым значением на длине волны 253,7 нм, имеют высокий КПД преобразования электрической энергии в волны необходимого УФ-спектра. При минимальном потреблении электроэнергии они обеспечивают максимальный дезинфицирующий эффект.

Защитное увиолевое стекло ламп предотвращает излучение озонообразующих волн длиной 185 нм, поэтому после работы в помещении не остается озон. За несколько минут работы устройство полностью уничтожает патогенную микрофлору (с эффективностью 99,9%) в воздухе и на открытых поверхностях.

Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

УФ-А с длиной волны 400—315 нм; УФ-В с длиной волны 315—280 нм; УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.

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Это свойство ультрафиолетовых лучей используется в установке «ОМЕГА-01-КРОНТ».

© Фото из открытых источников

Лампы создают излучение достаточное для разрушения всех микроорганизмов, присутствующих в помещении (эффективность дезинфекции воздуха в зависимости от модели рециркулятора 95-99,9%).

Преимущества УФ-обеззараживателей

Не приносят вреда людям и окружающей среде, нет потребности в опасных химикатах, Легко обслуживаются и хранятся, Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими технологиями очистки воздуха и поверхностей, Нет потребности в специальном хранении, Легкое и простое обслуживание, периодическая очистка и — в случае необходимости — замена ламп. Легко встраиваются в процессы обеззараживания.

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Технические характеристики.