Компания «Кронт» производит ультрафиолетовые стерилизаторы помещений «Омега-01»
Ультрафиолетовые стерилизаторы помещений «Омега-01» © Фото из открытых источников
Компания «Кронт» выпускает ультрафиолетовые стерилизаторы «Омега-01» для обеззараживания помещений от вирусов, спор грибков и бактерий. Принцип действия основан на способности ультрафиолетовых ламп подавлять жизнедеятельность микробов, бактерий и спор грибков. Ультрафиолет ламп разрушает вирусы, микробы, бактерий и споры грибков, удаляет запахи. Стерилизаторы «Омега-01» не оставляют озон в помещениях после использования.
Ультрафиолетовые стерилизаторы «Омега-01» выпускаются в передвижном исполнении, рассчитаны на обработку как воздуха так и различных поверхностей помещений, складов, цехов.
Новость будет дополнена.
«Омега» — марка компании «Кронт» производящей медицинскую технику и специализированное оборудование. Компания «Кронт» основана в России в 1992 году. Основной вид деятельности — разработка и производство медицинского оборудования.
«Омега-01-Кронт»
Установка для дезинфекции воздуха и поверхностей помещений в отсутствие людей «Омега-01-Кронт».
Установка «Омега-01-Кронт» имеет восемь ультрафиолетовых ртутных ламп высокой мощности (95Вт) с бактерицидным потоком не менее 27Вт. Она предназначена для быстрой дезинфекции воздуха и поверхностей в помещениях.
В установке используются бактерицидные лампы Philips TUV PL-L 95W/4P, LightTech LTC95WHO/2G11, Osram HNS L 95W 2G11, которые производят УФ-излучение с пиковым значением на длине волны 253,7 нм, имеют высокий КПД преобразования электрической энергии в волны необходимого УФ-спектра. При минимальном потреблении электроэнергии они обеспечивают максимальный дезинфицирующий эффект.
Защитное увиолевое стекло ламп предотвращает излучение озонообразующих волн длиной 185 нм, поэтому после работы в помещении не остается озон. За несколько минут работы устройство полностью уничтожает патогенную микрофлору (с эффективностью 99,9%) в воздухе и на открытых поверхностях.
Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета
Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:
- УФ-А с длиной волны 400—315 нм;
- УФ-В с длиной волны 315—280 нм;
- УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.
Это свойство ультрафиолетовых лучей используется в установке «ОМЕГА-01-КРОНТ».
Лампы создают излучение достаточное для разрушения всех микроорганизмов, присутствующих в помещении (эффективность дезинфекции воздуха в зависимости от модели рециркулятора 95-99,9%).
Преимущества УФ-обеззараживателей
- Не приносят вреда людям и окружающей среде, нет потребности в опасных химикатах,
- Легко обслуживаются и хранятся,
- Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими технологиями очистки воздуха и поверхностей,
- Нет потребности в специальном хранении,
- Легкое и простое обслуживание, периодическая очистка и — в случае необходимости — замена ламп.
- Легко встраиваются в процессы обеззараживания.
Технические характеристики.
- Категории обрабатываемых помещений I-III по Р 3.5.1904-04
- Масса, не более, кг — 35
- Напряжение питающей сети, В — 220±10%
- Габаритные размеры в рабочем состоянии, мм — 1070×395×630±50
- Срок эксплуатации — 5 лет
- Гарантийный срок — 2 года
- Потребляемая мощность - 900Вт
- Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) озона — Отсутствует
- Тип источника излучения — Ультрафиолетовые безозоновые бактерицидные ртутные лампы высокой мощности (95 Вт) с бактерицидным потоком не менее 27Вт
- Марка УФ-ламп — возможна установка УФ-ламп разных производителей
- Кол-во источников УФ-излучения, шт. — 8
- Срок службы УФ-ламп, час. — 8 000-9 000
- Тип цоколя УФ-лампы 2G11
- Высокая ремонтопригодность — простая замена блоков без обращения в сервис.
- Автоматическая система самодиагностики
- Режим задержки включения установки не менее 30 сек для возможности персоналу покинуть помещение перед включением режима излучения
- Голосовое предупреждение перед включением режима излучения
- Звуковое оповещение об окончании работы установки после автоматического отключения ламп в течение не менее 5 секунд
- Санитарная обработка установки (кроме ламп) любыми разрешенными в РФ дезинфицирующими средствами
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