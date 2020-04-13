В Озёрске Калининградской области ввели в эксплуатацию новый ФОК

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Региональное агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию разрешило ввести в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный центр в Озёрске. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

Речь идёт о двухэтажном здании площадью 2328,7 «квадратов» на ул. Пограничной. Его будет использовать Центр развития творчества детей и юношества Озёрска.

Спортивное учреждение начали строить в июле 2019 года. Он рассчитан на 48 посетителей в смену. Там можно заниматься баскетболом, волейболом, бадминтоном, настольным теннисом и художественной гимнастикой, выполнять нормативы ГТО.

На первом этаже комплекса расположены спортивный зал площадью более 1000 кв.м. с двумя раздевалками, а также вестибюль, гардероб, помещение охраны, рецепция, медицинский кабинет и технические помещения. На втором этаже — трибуны на 244 места, кабинеты и подсобные помещения. Объект включен в федеральный проект «Спорт — норма жизни».

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© s0.rbk.ru

© s0.rbk.ru

© s0.rbk.ru

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На ФОК порядка 82 млн рублей выделил федеральный бюджет. Остальные средства софинансировали областная и муниципальная казна.

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