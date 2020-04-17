На СЗ «Красное Сормово» спущен на воду сухогруз «Пола Варвара»

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17 апреля 2020 года на заводе «Красное Сормово» (Нижегородская область) состоялся спуск на воду сухогруза проекта RSD59 «Пола Варвара».

«Пола Варвара» является седьмым по счету сухогрузом проекта RSD59 в третьей серии из 11 судов. Напомним, что подписание двустороннего договора между ПАО «Завод «Красное Сормово» и «Государственной транспортной лизинговой компанией» (ГТЛК) на строительство и поставку данной серии состоялось в марте 2019 года. В декабре того же года верфь и ГТЛК подписали новые контракты на строительство девяти сухогрузов в рамках соглашения о предоставлении опциона на заключение договоров на строительство и поставку 20 сухогрузов данного проекта.

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Технические характеристики проекта RSD59. Самоходное сухогрузное однопалубное судно с двумя грузовыми трюмами, с двумя полноповоротными ВРК, морского и смешанного «река/море» плавания «Волго-Дон макс» класса.

Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».

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Районы плавания: морские районы, соответствующие ограниченному району плавания R2 с высотой волны 3% обеспеченности 7,0 м, с удалением от места убежища не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль, внутренние водные пути России с учетом ограничений, включая ВБВП и ВДСК.

Основные характеристики: длина — 140,88 м, ширина — 16,98 м, высота борта — 6 м, дедвейт река/море — 5128/7535 т, объем грузовых трюмов — 11292 м, количество трюмов — 2, осадка река/море — 3,6/4,53 м, автономность, сутки — 20/12.Класс судна: КМ Ice2 R2 АUT1-ICS CONT (deck, cargo holds Nos.1.2) DG(bulk, pack)Проект RSD59 разработан «Морским Инженерным Бюро — Дизайн СПб».Рабочая конструкторская документация судна выполнена Волго-Каспийским ПКБ.

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