На СЗ «Красное Сормово» спущен на воду сухогруз «Пола Варвара»
17 апреля 2020 года на заводе «Красное Сормово» (Нижегородская область) состоялся спуск на воду сухогруза проекта RSD59 «Пола Варвара».
«Пола Варвара» является седьмым по счету сухогрузом проекта RSD59 в третьей серии из 11 судов. Напомним, что подписание двустороннего договора между ПАО «Завод «Красное Сормово» и «Государственной транспортной лизинговой компанией» (ГТЛК) на строительство и поставку данной серии состоялось в марте 2019 года. В декабре того же года верфь и ГТЛК подписали новые контракты на строительство девяти сухогрузов в рамках соглашения о предоставлении опциона на заключение договоров на строительство и поставку 20 сухогрузов данного проекта.
Технические характеристики проекта RSD59. Самоходное сухогрузное однопалубное судно с двумя грузовыми трюмами, с двумя полноповоротными ВРК, морского и смешанного «река/море» плавания «Волго-Дон макс» класса.
Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».
Районы плавания: морские районы, соответствующие ограниченному району плавания R2 с высотой волны 3% обеспеченности 7,0 м, с удалением от места убежища не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль, внутренние водные пути России с учетом ограничений, включая ВБВП и ВДСК.
Основные характеристики: длина — 140,88 м, ширина — 16,98 м, высота борта — 6 м, дедвейт река/море — 5128/7535 т, объем грузовых трюмов — 11292 м, количество трюмов — 2, осадка река/море — 3,6/4,53 м, автономность, сутки — 20/12.Класс судна: КМ Ice2 R2 АUT1-ICS CONT (deck, cargo holds Nos.1.2) DG(bulk, pack)Проект RSD59 разработан «Морским Инженерным Бюро — Дизайн СПб».Рабочая конструкторская документация судна выполнена Волго-Каспийским ПКБ.
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18.04.2016:45:34