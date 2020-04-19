«Курганхиммаш» отгрузил фильтры-грязеуловители для компании «Транснефти»
ООО «Курганхиммаш» осуществил отгрузку очередной партии фильтров-грязеуловителей горизонтальных типа ФГГ для компании ПАО «Транснефть».
Фильтры предназначены для очистки нефти от механических примесей, глины, парафино-смолистых отложений в трубопроводах диаметром 1000 мм под давлением до 4,0 МПа.
В конструкции фильтров применены затворы байонетного типа, разработанные конструкторским подразделением ООО «Курганхиммаш».
Для обеспечения безопасной работы, затворы снабжены предохранительным устройством, предотвращающим открывание крышки при наличии давления в фильтре.
В комплектацию поставки фильтров входят: фильтрующие элементы, тяговые устройства с ручными лебедками, площадки обслуживания, поддоны и др. оборудование.
Масса каждого блока фильтра составляет более 17 тонн.
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19.04.2021:33:24