«Курганхиммаш» отгрузил фильтры-грязеуловители для компании «Транснефти»

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ООО «Курганхиммаш» осуществил отгрузку очередной партии фильтров-грязеуловителей горизонтальных типа ФГГ для компании ПАО «Транснефть».

Фильтры предназначены для очистки нефти от механических примесей, глины, парафино-смолистых отложений в трубопроводах диаметром 1000 мм под давлением до 4,0 МПа.

В конструкции фильтров применены затворы байонетного типа, разработанные конструкторским подразделением ООО «Курганхиммаш».

Для обеспечения безопасной работы, затворы снабжены предохранительным устройством, предотвращающим открывание крышки при наличии давления в фильтре.

В комплектацию поставки фильтров входят: фильтрующие элементы, тяговые устройства с ручными лебедками, площадки обслуживания, поддоны и др. оборудование.

Масса каждого блока фильтра составляет более 17 тонн.