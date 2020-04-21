Окская судоверфь спустило на воду сухогруз «Петротранс — 5902»
Окская судоверфь спустила на воду второе многоцелевое сухогрузное судно RSD59 «Петротранс — 5902» (строительный номер 5902). В роли заказчика выступает ПАО «ГТЛК», лизингополучатель — судоходная компания «Петротранс».
Отметим, что всего навашинское предприятие строит 15 судов проекта RSD59 (пять — для «Петротранса», оставшиеся — для судоходной компании «Астрол»).
Фото: Морское Инженерное Бюро © sudostroenie.info
Сухогрузное судно проекта RSD59 — справка.
Разработчик проекта — Морское Инженерное Бюро
Длина — 141 м
Ширина — 16,98 м
Высота борта — 6,0 м
Осадка — 4,50 м (в море), 3,6 м (в реке)
Количество трюмов — 2
Мощность ГД — 2×1200 КВт
Экипаж/мест — 11/14 человек + лоцман
Скорость — около 10,2 уз
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