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Белгородский завод энергетического машиностроения («Белэнергомаш — БЗЭМ», о покупке которого ОМК достигла договоренности в начале 2020 г.) изготовил и отгрузил паровой энергетический котел Е-75 для строительства утилизационной тепловой электростанции мощностью 25 мВт в Ленинградской области.

Данная поставка — продолжение эффективного сотрудничества с АО «Трест Коксохиммонтаж», одним из лидеров в сфере строительства объектов для металлургической, химической, машиностроительной и нефтяной промышленности. Новый договор о сотрудничестве был подписан в декабре 2019-го, а уже в апреле текущего года заказчик, он же и генеральный подрядчик, получил комплектный котел и сможет приступить к монтажным работам.

Новый котел изготовлен по индивидуальному заказу генерального подрядчика проекта — «Трест Коксохиммонтаж» (г. Москва). По сравнению с серийными моделями, поставленный котел обладает меньшей удельной металлоемкостью и меньшими габаритами, при сохранении основных рабочих характеристик. Расчетный срок службы изделия — 40 лет.

© energomash.ru

«Учитывая сжатые сроки строительно-монтажных работ, сложный заказ был изготовлен в минимальный срок — за 4,5 месяца вместо стандартных для такой работы 6 месяцев. Этому способствовала проведенная в прошлом году модернизация котельного производства „Белэнергомаша“. Также у нас есть все ресурсы, чтобы производить котлы под индивидуальный заказ клиента, с высоким качеством и в соответствии с самыми жесткими требованиями», — прокомментировал выполнение заказа директор котельного производства «Белэнергомаш — БЗЭМ» Игорь Суржик.