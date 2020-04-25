НПО «Искра» поставило агрегаты ГПА-16-08 «Урал» на две компрессорные станции «Северного потока»

СПЧ елизавет.jpg © npoiskra.ru

ПАО НПО «Искра» (входит в структуру ГК «Роскосмос» и АО «ОРКК») завершило поставку трех комплектов оборудования для двух ключевых станций «Северного потока» — КС «Волховская» и КС «Елизаветинская». Заказчиком агрегатов выступило дочернее общество ПАО «Газпром».

Два газоперекачивающих агрегата ГПА-16-08 «Урал» ангарного исполнения изготовлены и отгружены на компрессорную станцию «Волховская» в рамках проекта «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ северо-западного региона, участок «Грязовец — Славянская». Для удобства агрегаты выполнены в ангарном исполнении, что позволяет эксплуатировать их в сложных климатических условиях.

Данные агрегаты предназначены для сжатия и транспортировки природного газа, а их единичная мощность составляет 16 МВт. ГПА выполнены на базе газотурбинной установки ГТУ-16П и центробежных компрессоров НЦ16С/120 собственного изготовления. Компрессор оснащен «сухими» газодинамическими уплотнениями и масляными подшипниками.

ГПА елизавет.jpg © npoiskra.ru

Также в рамках реализации проекта «Северный поток» ПАО НПО «Искра» был поставлен один дополнительный газоперекачивающий агрегат «Урал», который завершил комплектование КС «Елизаветинская». Ввод в эксплуатацию данного оборудования обеспечит высокую надежность поставок российского газа в Европу через «Северный поток».

— Кроме того, предприятием изготовлены сменно-проточные части компрессоров для четырех ранее поставленных ГПА КЦ № 2 разработки НПО «Искра», — добавил исполнительный директор ПАО НПО «Искра» Дмитрий Сыров. — СПЧ применяют в случае, если агрегат устарел или выработал свой ресурс. Таким образом, не приходится покупать новую станцию, что значительно экономит время и средства.

Компрессорные станции «Волховская» и «Елизаветинская» входят в состав магистрального газопровода «Грязовец-Выборг», по которому осуществляется подача газа в «Северный поток».

© npoiskra.ru

На первой очереди КС «Елизаветинская с 2012 года эксплуатируются два компрессора 7V-3 производства Mitsubishi Heavy Industries Ltd (Хиросима, Япония) и два компрессора совместного изготовления ПАО НПО «Искра» с Mitsubishi Heavy Industries Ltd — НЦ 16М/МХИ «Урал». На второй очереди в рамках программы импортозамещения ПАО НПО «Искра» разработаны и поставлены четыре компрессора собственной разработки, которые успешно эксплуатируются на станции с 2013 года.

КС «Волховская», как и остальные станции, оснащена четырьмя газоперекачивающими агрегатами по 16 МВт каждый. ГПА «Урал» разработаны ПАО НПО «Искра» и считаются одними из лучших в России.