Ход строительства Курской АЭС-2

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Почти две тысячи тонн металла ушло на сооружение каркаса здания турбины первого энергоблока Курской АЭС-2. Монтаж на объекте начался в сентябре прошлого года. Сейчас специалисты «Титан-2″ смонтировали все 29 колонн — турбинное отделение приобрело четкие очертания. Совокупный объем всех металлоконструкций здания турбины сегодня 5 тыс. тонн.

„Контур машинного зала на отметке плюс 44 метров замкнут. Теперь идет подготовка к монтажу подкрановых балок, на которые будут установлены пути мостовых кранов, необходимых для сборки и обслуживания турбины“, — пояснил заместитель главного инженера управления капитального строительства — начальник отдела строительного контроля Ростислав Кимлик.Следующим этапом в сооружении здания турбины станет монтаж кровли — ферм и диска покрытия. Это не менее массивная конструкция общим весом 1020 тонн. Далее строители приступят к обшивке каркаса стеновыми сэндвич панелями."Попутно в самом здании идет установка оборудования, оно уже закуплено. Процесс монтажа довольно длительный, сейчас выполнено порядка 10 процентов работ, -продолжил Ростислав Кимлик. — Каждый этап строительно-монтажных работ, мы как заказчики, контролируем совместно с генеральным подрядчиком — Атомстройэкспорт. Нареканий к качеству и срокам выполнения работ нет».