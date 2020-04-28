Завод «Колнаг» начал серийное производство новых картофелесажалок
Первая серийная картофелесажалка ожидает отправки в подмосковное хозяйство. © kolnag.ru
Завод «Колнаг» из подмосковной Коломны выпустил первые серийные картофелесажалки AVR CR450M. Новая четырехрядная картофелесажалка обладает высокой скоростью и точностью посадки. Конструкция новой картофелепосадочной машины от бельгийской компании AVR была существенно переработана и адаптирована для применения в российских хозяйствах.
На основе картофелесажалки AVR CR450M «Колнаг» собирает картофелепосадочные комплексы, выполняющие несколько операций одновременно: внесение гранулированных удобрений, опрыскивание клубней перед посадкой, посадка картофеля и формирование объемных гребней.
Подготовка к сварке рамы для новой картофелесажалки. © kolnag.ru
Сварка рамы для новой CR450M © kolnag.ru
Заготовки для бункера. © kolnag.ru
Чертежи и детали для монтажа новой AVR CR450M © kolnag.ru
Бункер для новой картофелесажалки в сборе. © kolnag.ru
Детали для сборки опрыскивающей системы. © kolnag.ru
При сборке используется 3D чертеж. © kolnag.ru
Заготовки для высаживающих аппаратов. © kolnag.ru
Корпуса для новых высаживающих аппаратов в ожидании сборки. © kolnag.ru
Сборка системы для опрыскивания и внесения гранулированных удобрений. © kolnag.ru
Высаживающий аппарат CR450M. © kolnag.ru
Новые картофелесажалки на сборочном участке завода «Колнаг». © kolnag.ru
Проверка механизмов и гидравлической системы. © kolnag.ru
Новое семейство четырехрядных картофелесажалок AVR CR450M сразу обращает на себя внимание благодаря скорости и точности посадки, а также внушающей доверие конструкции. Картофелесажалка AVR CR450М поставляется в прицепном варианте для междурядий 75 см или 90 см. Картофелесажалка AVR CR450М, самый востребованный представитель нового семейства картофелесажалок, имеет бункер для картофеля на 3500 кг (4×75) или 4000 кг (4×90). Привод чашечного транспортера механический, реализован через специальную колесную пару в комбинации с угловой карданной передачей. Благодаря продуманной конструкции колесных осей сцепление колес с землей никогда не нарушается, что исключает подергивание высаживающих лент даже на больших скоростях.
Четырехрядная прицепная картофелесажалка AVR CR450M может использоваться в составе посадочных комплексов с передненавесными культиваторами Multivator или Ge-Force на специальной навеске с длинным дышлом.
Для формирования полнообъемных гребней картофелесажалка AVR CR450M может оснащаться гребнеформирующими плитами.
Картофелепосадочный комплекс на базеAVR CR450M может быть оснащен опрыскивающим комплектом и гранулятором для внесения удобрений и опрыскивания картофельных клубней при посадке.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/L1alBlvmCvk
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