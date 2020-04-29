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Экспорт

География российского экспорта железнодорожной техники в 2010-2019 гг.

Россия выступает крупным в мировом масштабе экспортёром железнодорожной техники, последние годы находясь в районе 10-го места среди ведущих стран. За последние 10 лет её суммарный экспорт (включая специфические комплектующие, такие как колёса, тележки, рамы и т. п.) составил 8,3 млрд долл.

Главным рынком в силу разных причин, но прежде всего технологических, остаётся постсоветское пространство. Крупные поставки отдельных видов продукции совершаются в страны Восточной Европы, Монголию, Кубу, США, Иран. Суммарно за последнее десятилетие поставки железнодорожной техники и комплектующих в Казахстан составили почти 3,2 млрд долл., в Украину — 1,3 млрд, в Белоруссию — свыше 1 млрд, в Монголию, Узбекистан, Литву, Азербайджан — по 250-300 млн, в Венгрию, Болгарию, Латвию — примерно по 200 млн, в Сербию, Кубу, США, Эстонию — по 130-160 млн, в Иран — 100 млн долл.

Далее таблицы с географией экспорта по основным видам.

Таблицы составлены по официальной открытой статистике ФТС России.

http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:1:3221303813192358:NO

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

статистика, машиностроение, вагоны, локомотивы, железнодорожная техника
  • Нет аватара Юрген
    29.04.2012:49:42

    Получается, 70% экспорта бывший СССР дает.

    #1196437
    • Нет аватара nabludatel71
      29.04.2014:23:11

      Для такой «колейной» отрасли — нормально. Хотя на мой личный взгляд, наши производители могли бы и более активно осваивать развивающиеся страны. Сейчас процесс потихоньку идёт, но если бы начали лет 10-15 назад — результат был бы лучше.

      А рынок СНГ надо держать крепче. Когда Средняя Азия покупает не только китайские, но даже европейские локомотивы и вагоны — это чересчур.

      #1196454
  • Нет аватара абрамыч
    29.04.2013:01:57

    Не в украину,а на украину правильно!

    #1196439
    • Комментарий удален
    • Нет аватара nabludatel71
      29.04.2014:36:51

      Неприязнь к чему-либо — не повод писать с ошибками.

      Для стран при указании места используется предлог «в». Можете плевать на [страну] Украину, на [страну] США, на [страну] Германию. Но ехать вы будете в [страну] Германию, в [страну] Украину, в [страну] Японию, в [страну] Албанию.

      Уганде, морфологически идентичной Украине, вы тоже «на» подставите?    

      То, что у большинства с советских времён засело «на Украину» (обоснованно, так как речь шла не о стране, а о территории) — не отменяет правил русского языка.

      #1196458
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        29.04.2014:40:10

        Зря вы ввязались в эту перепалку.

        Русский язык — это другая тема. Вас уводят от сути вашего сообщения.

        Иначе здесь начнётся обычный срач.

        #1196460
        • Нет аватара nabludatel71
          29.04.2015:48:34

          Да я не собираюсь «перепаливаться»    

          Но ответить 1 раз всё-таки посчитал нужным: русский язык — важная тема. Хоть и у каждого он чуточку свой.

          #1196471
          • Нет аватара yocto
            29.04.2017:03:24

            Очень жаль, что вы ещё и активно защищаете свою неграмотность.

            #1196481
          • Нет аватара yocto
            29.04.2017:04:47

            Очень жаль, что вы ещё и защищаете свою неграмотность.

            #1196482
        • Нет аватара yocto
          29.04.2017:06:40

          Тема другая, но уважение к русскому языку и соблюдение его правил не может не быть принципом этого сайта. А у нас тут люди гордятся своим невежеством… Это ужасно.

          #1196483
      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
        29.04.2015:45:14

        На Украину, в Уганду — согласно правилам русского языка.

        И всё — точка.

        #1196470
      • Геннадий Чернышев Геннадий Чернышев
        29.04.2016:35:04

        У Вас есть российское филологическое высшее образование? С чего Вы тут взялись учить всех нормам Русского языка? Принятые законы на Украине о написании в/на не распространяются на Русский язык в России, больно много о себе возомнили. Мало своего глобуса украины и реальности, еще и на чужой язык покушаются…

        Отредактировано: Геннадий Чернышев~16:43 29.04.20
        #1196478
      • Нет аватара yocto
        29.04.2017:01:22

        Вот именно! Писать надо без ошибок и не придумывать свои нелепые правила русского языка. Где вы их взяли? С чего вдруг такая жёсткая привязка предлога «в» к странам? Это же бред просто. Всегда говорили «на Украину», «на Кубу», «на Мадагаскар» и т. д.

        Отредактировано: yocto~17:10 29.04.20
        #1196480
  • Нет аватара nabludatel71
    29.04.2014:15:37

    Пока возился с «катом» (редактор почему-то его не видел) — потерял начальную сводную таблицу. Исправил.

    #1196450
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