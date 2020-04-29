География российского экспорта железнодорожной техники в 2010-2019 гг.

Россия выступает крупным в мировом масштабе экспортёром железнодорожной техники, последние годы находясь в районе 10-го места среди ведущих стран. За последние 10 лет её суммарный экспорт (включая специфические комплектующие, такие как колёса, тележки, рамы и т. п. ) составил 8,3 млрд долл.

Главным рынком в силу разных причин, но прежде всего технологических, остаётся постсоветское пространство. Крупные поставки отдельных видов продукции совершаются в страны Восточной Европы, Монголию, Кубу, США, Иран. Суммарно за последнее десятилетие поставки железнодорожной техники и комплектующих в Казахстан составили почти 3,2 млрд долл., в Украину — 1,3 млрд, в Белоруссию — свыше 1 млрд, в Монголию, Узбекистан, Литву, Азербайджан — по 250-300 млн, в Венгрию, Болгарию, Латвию — примерно по 200 млн, в Сербию, Кубу, США, Эстонию — по 130-160 млн, в Иран — 100 млн долл.

Далее таблицы с географией экспорта по основным видам.

Таблицы составлены по официальной открытой статистике ФТС России.

http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:1:3221303813192358:NO

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников