Место России в мировом сельском хозяйстве. Часть 2: фрукты, технические культуры

Продолжение обзора, посвящённого месту России в мировом сельскохозяйственном производстве.

Вторая часть — фрукты и различные технические культуры (масличные, волокнистые, сахараносы), она завершает блок растениеводства.

Часть 1: зерновые, бобовые и овощные культуры

Смородина. Россия — 398 тыс. т в 2018 г., 1-е место в мире, 60% мирового урожая. № 2 — Польша (165 тыс. т), № 3 — Украина (30 тыс. т).

Крыжовник. Россия — 66,3 тыс. т в 2018 г., 2-е место в мире, 38% мирового урожая. № 1 — Германия (86,4 тыс. т), № 3 — Польша (11,5 тыс. т).

Подсолнечник. Россия — 12,76 млн т в 2018 г., 2-е место в мире, 25% мирового урожая. № 1 — Украина (14,17 млн т), № 3 — Аргентина (3,54 млн т).

Малина. Россия — 166 тыс. т в 2018 г., 1-е место в мире, 19,1% мирового урожая. № 2 — Мексика (130 тыс. т), № 3 — Сербия (127 тыс. т).

Семена льна. Россия — 558 тыс. т в 2018 г., 3-е место в мире, 17,5% мирового урожая. № 1 — Казахстан (934 тыс. т), № 2 — Канада (689 тыс. т), № 4 — Китай (366 тыс. т).

Горчица (семя). Россия — 124 тыс. т в 2018 г., 3-е место в мире, 17,4% мирового урожая. № 1 — Непал (183 тыс. т), № 2 — Канада (174 тыс. т), № 4 — Мьянма (47 тыс. т).

Сахарная свёкла. Россия — 42,1 млн т в 2018 г., 1-е место в мире, 15,3% мирового урожая. № 2 — Франция (39,6 млн т), № 3 — США (30,1 млн т).

Вишня. Россия — 232 тыс. т в 2018 г., 1-е место в мире, 15,2% мирового урожая. № 2 — Украина (219 тыс. т), № 3 — Польша (201 тыс. т).

Лён-волокно. Россия — 36,7 тыс. т в 2018 г., 4-е место в мире, 4,2% мирового урожая. № 1 — Франция (660 тыс. т), № 3 — Белоруссия (39,5 тыс. т), № 5 — Китай (13,2 тыс. т).

Сафлор. Россия — 25 тыс. т в 2018 г., 8-е место в мире, 4% мирового урожая. № 1 — Казахстан (214 тыс. т), № 7 — Аргентина (28 тыс. т), № 9 — Танзания (16 тыс. т).

Рапс. Россия — 1,99 млн т в 2018 г., 10-е место в мире, 2,7% мирового урожая. № 1 — Канада (20,34 млн т), № 9 — Великобритания (2,01 млн т), № 11 — США (1,64 млн т).

Клубника. Россия — 199 тыс. т в 2018 г., 8-е место в мире, 2,4% мирового урожая. № 1 — Китай (2955 тыс. т), № 7 — Республика Корея (213 тыс. т), № 9 — Польша (196 тыс. т).

Яблоки. Россия — 1,86 млн т в 2018 г., 8-е место в мире, 2,2% мирового урожая. № 1 — Китай (39,2 млн т), № 7 — Индия (2,33 млн т), № 9 — Франция (1,74 млн т).

Конопля-волокно. Россия — 1,26 тыс. т в 2018 г., 9-е место в мире, 2,1% мирового урожая. № 1 — КНДР (14,9 тыс. т), № 8 — Франция (1,28 тыс. т), № 10 — Украина (0,7 тыс. т).

Арбузы. Россия — 1,97 млн т в 2018 г., 7-е место в мире, 1,9% мирового урожая. № 1 — Китай (62,8 млн т), № 6 — Алжир (2,1 млн т), № 8 — Узбекистан (1,84 млн т).

Черешня. Россия — 46 тыс. т в 2018 г., 14-е место в мире, 1,8% мирового урожая. № 1 — Турция (640 тыс. т), № 13 — Сирия (54 тыс. т), № 15 — Германия (44 тыс. т).

Абрикосы. Россия — 66 тыс. т в 2018 г., 15-е место в мире, 1,7% мирового урожая. № 1 — Турция (750 тыс. т), № 14 — Египет (100 тыс. т), № 16 — Китай (59 тыс. т).

Сливы. Россия — 166 тыс. т в 2018 г., 15-е место в мире, 1,3% мирового урожая. № 1 — Китай (6,79 млн т), № 14 — Аргентина (176 тыс. т), № 16 — Испания (153 тыс. т).

Соя. Россия — 4,03 млн т в 2018 г., 9-е место в мире, 1,2% мирового урожая. № 1 — США (123,7 млн т), № 8 — Украина (4,46 млн т), № 10 — Боливия (2,94 млн т).

Айва. Россия — 6,6 тыс. т в 2018 г., 12-е место в мире, 1% мирового урожая. № 1 — Турция (176 тыс. т), № 11 — Украина (7,4 тыс. т), № 13 — Румыния (6,5 тыс. т).

Виноград. Россия — 0,63 млн т в 2018 г., 23-е место в мире, 0,8% мирового урожая. № 1 — Китай (13,4 млн т), № 22 — Перу (0,65 млн т), № 24 — Венгрия (0,54 млн т).

Фрукты (включая бахчевые). Россия — 5,91 млн т в 2018 г., 31-е место в мире, 0,7% мирового урожая. № 1 — Китай (240,8 млн т), № 30 — Гана (5,99 млн т), № 32 — Камерун (5,84 млн т).

Черника культивируемая. Россия — 3,3 тыс. т в 2018 г., 12-е место в мире, 0,5% мирового урожая. № 1 — США (255 тыс. т), № 11 — Австралия (5,1 тыс. т), № 13 — Новая Зеландия (3 тыс. т).

Груши. Россия — 66 тыс. т в 2018 г., 27-е место в мире, 0,3% мирового урожая. № 1 — Китай (16,1 млн т), № 26 — Египет (72 тыс. т), № 28 — Румыния (60 тыс. т).

Персики и нектарины. Россия — 37 тыс. т в 2018 г., 36-е место в мире, 0,15% мирового урожая. № 1 — Китай (15,2 млн т), № 35 — Иордания (43 тыс. т), № 37 — Ливан (31 тыс. т).

Орехи культивируемые. Россия — 20 тыс. т в 2018 г., 52-е место в мире, 0,11% мирового урожая. № 1 — Китай (3846 тыс. т), № 51 — Белоруссия (20,2 тыс. т), № 53 — Молдавия (19,7 тыс. т).

Методологический комментарий

Подготовлено на базе статистики ФАО, основывающейся на официальных публикациях стран и их анкетировании, а также на расчётах и оценках самой ФАО. Это не исключает некоторых искажений, пропусков и спорных показателей, но в целом равной по масштабу и качеству данных базы нет ни по одной другой отрасли. Так как данные собираются по всему миру, то база обновляется с большой задержкой, данные по 2018 г. были загружены в феврале 2020 г., данные по 2019 г. выйдут не раньше конца нынешнего года.

Показатели по России у ФАО соответствуют официальной статистике Росстата (https://gks.ru/enterprise_economy). В обзор включены все виды продукции, выделяемые ФАО, кроме очень локальных и тех, где у России микроскопические показатели.

Все данные относятся к культивируемой продукции и учитывают производство в хозяйствах населения.

http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC