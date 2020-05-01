Место России в мировом сельском хозяйстве. Часть 3: животноводство

Окончание обзора, посвящённого месту России в мировом сельском хозяйстве. В 3-й части — производство продукции животноводства. Поголовье скота решил не показывать, так как это мало о чём говорит: важно не сколько его самого, а сколько продукции он даёт.

Часть 1: зерновые, бобовые и овощи

Часть 2: фрукты, технические культуры

Конина. Россия — 45 тыс. т в 2018 г., 5-е место в мире, 5,7% мирового производства. № 1 — Китай (200 тыс. т), № 4 — Монголия (57 тыс. т), № 6 — США (29 тыс. т).

Коровье молоко. Россия — 30,3 млн т в 2018 г., 6-е место в мире, 4,4% мирового производства. № 1 — США (98,7 млн т), № 5 — Китай (30,7 млн т), № 7 — Франция (25,5 млн т).

Курятина. Россия — 4,54 млн т в 2018 г., 4-е место в мире, 4% мирового производства. № 1 — США (19,6 млн т), № 3 — Китай (14 млн т), № 5 — Индия (3,59 млн т).

Мясо птицы. Россия — 4,98 млн т в 2018 г., 4-е место в мире, 3,9% мирового производства. № 1 — США (22,3 млн т), № 3 — Бразилия (15,5 млн т), № 5 — Индия (3,62 млн т).

Молоко. Россия — 30,6 млн т в 2018 г., 7-е место в мире, 3,6% мирового производства. № 1 — Индия (188 млн т), № 6 — Германия (33,1 млн т), № 8 — Франция (26,5 млн т).

Мёд. Россия — 65 тыс. т в 2018 г., 8-е место в мире, 3,5% мирового производства. № 1 — Китай (447 тыс. т), № 7 — Индия (67 тыс. т), № 9 — Мексика (64 тыс. т).

Свиные пищевые субпродукты. Россия — 0,25 млн т в 2018 г., 8-е место в мире, 3,4% мирового производства. № 1 — Китай (2,38 млн т), № 7 — Франция (0,28 млн т), № 9 — Бразилия (0,25 млн т).

Куриные яйца. Россия — 44,4 млрд штук в 2018 г., 6-е место в мире, 3,2% мирового производства. № 1 — Китай (458 млрд штук), № 5 — Бразилия (53,3 млрд штук), № 7 — Япония (43,8 млрд штук).

Мясо. Россия — 10,6 млн т в 2018 г., 4-е место в мире, 3,1% мирового производства. № 1 — Китай (86,5 млн т), № 3 — Бразилия (29,3 млн т), № 5 — Германия (8,2 млн т).

Свинина. Россия — 3,74 млн т в 2018 г., 7-е место в мире, 3,1% мирового производства. № 1 — Китай (54 млн т), № 6 — Бразилия (3,79 млн т), № 8 — Франция (2,17 млн т).

Яйца. Россия — 2,52 млн т в 2018 г., 7-е место в мире, 3% мирового производства. № 1 — Китай (31,3 млн т), № 6 — Япония (2,63 млн т), № 8 — Индонезия (2,07 млн т).

Говяжьи пищевые субпродукты. Россия — 0,28 млн т в 2018 г., 8-е место в мире, 3% мирового производства. № 1 — Бразилия (1,27 млн т), № 7 — ЮАР (0,29 млн т), № 9 — Франция (0,19 млн т).

Шерсть. Россия — 55 тыс. т в 2018 г., 7-е место в мире, 2,8% мирового производства. № 1 — Китай (417 тыс. т), № 8 — Марокко (64 тыс. т), № 10 — Иран (54 тыс. т).

Говядина. Россия — 1,61 млн т в 2018 г., 7-е место в мире, 2,4% мирового производства. № 1 — США (12,2 млн т), № 6 — Мексика (1,98 млн т), № 8 — Франция (1,44 млн т).

Свиной жир. Россия — 251 тыс. т в 2018 г., 7-е место в мире, 2,3% мирового производства. № 1 — США (3196 тыс. т), № 6 — Филиппины (257 тыс. т), № 8 — Вьетнам (220 тыс. т).

Шкуры крупного рогатого скота (кроме буйволовых). Россия — 192 тыс. т в 2018 г., 7-е место в мире, 2,3% мирового производства. № 1 — Китай (1288 тыс. т), № 6 — Мексика (246 тыс. т), № 8 — Индия (184 тыс. т).

Баранина. Россия — 205 тыс. т в 2018 г., 10-е место в мире, 2,1% мирового производства. № 1 — Китай (2423 тыс. т), № 9 — Индия (230 тыс. т), № 11 — Марокко (179 тыс. т).

Бараний жир. Россия — 9,3 тыс. т в 2018 г., 12-е место в мире, 1,7% мирового производства. № 1 — Китай (104 тыс. т), № 11 — Индия (9,8 тыс. т), № 13 — Судан (8,4 тыс. т).

Говяжий жир. Россия — 54 тыс. т в 2018 г., 15-е место в мире, 1,7% мирового производства. № 1 — США (729 тыс. т), № 14 — Великобритания (56 тыс. т), № 16 — Канада (52 тыс. т).

Овечьи шкуры. Россия — 27 тыс. т в 2018 г., 13-е место в мире, 1,4% мирового производства. № 1 — Китай (544 тыс. т), № 12 — Чад (27,3 тыс. т), № 14 — Сирия (26,8 тыс. т).

Козье молоко. Россия — 254 тыс. т в 2018 г., 17-е место в мире, 1,4% мирового производства. № 1 — Индия (6,1 млн т), № 16 — Нидерланды (259 тыс. т), № 18 — Алжир (249 тыс. т).

Крольчатина. Россия — 18,5 тыс. т в 2018 г., 9-е место в мире, 1,3% мирового производства. № 1 — Китай (865 тыс. т), № 8 — Германия (32 тыс. т), № 10 — Украина (12 тыс. т).

Козлятина. Россия — 18,7 тыс. т в 2018 г., 42-е место в мире, 0,3% мирового производства. № 1 — Китай (2328 тыс. т), № 41 — Мавритания (19 тыс. т), № 43 — ДР Конго (18,7 тыс. т).

Методологический комментарий

Подготовлено на базе статистики ФАО (http://www.fao.org/faostat/en/#data/QL), основывающейся на официальных публикациях стран и их анкетировании, а также на расчётах и оценках самой ФАО. Это не исключает некоторых искажений, пропусков и спорных показателей, но в целом равной по масштабу и качеству данных базы нет ни по одной другой отрасли. Так как данные собираются по всему миру, то база обновляется с большой задержкой, данные по 2018 г. были загружены в феврале 2020 г., данные по 2019 г. выйдут не раньше конца нынешнего года.

Показатели по России у ФАО соответствуют официальной статистике Росстата (https://gks.ru/enterprise_economy).