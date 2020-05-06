В деревне Каменка Смоленской области открыт новый ремонтный центр компании «MAN»

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С 2015 года «Ред Стар» (входит в группу компаний «Грин Лайн», которая специализируется на предоставлении транспортно-экспедиционных услуг на территории России, стран СНГ и европейских государств) реализует в Смоленской области крупный инвестпроект по созданию транспортно-логистического комплекса. На сегодняшний день завершено строительство автозаправочной станции, стоянки для грузового транспорта, складских помещений.

Одним из этапов проекта (2017-2020 годы) стало создание автотехцентра «MAN», оборудованного современной техникой и разделенного на несколько зон: ремонтную, моечную, а также зону для прохождения технического осмотра транспортных средств. Суммарный объем инвестиций на данный момент составляет 750 млн рублей, из них 400 — были направлены на строительство и обустройство автотехцентра «MAN». Социальный эффект выразился в создании 150 новых рабочих мест.

К слову, сегодня «Ред Стар» также выполняет функции дилерского центра «МАЗ» — на территории комплекса размещено более 500 тягачей этой марки.

Кроме того, компанией уже закуплена тысяча новых тягачей «Volvo» и «MAN». Кроме того, заключен договор между ГК «Грин Лайн» и региональным Техникумом отраслевых технологий, в соответствии с которым студенты данного образовательного учреждения получили возможность проходить производственную практику на базе транспортно-логистического комплекса с перспективой дальнейшего трудоустройства. Вместе с тем компания принимает участие в подготовке и проведении чемпионатов профессионального мастерства «Worldskills» и «Абилимпикс», организует профориентационные мероприятия, стажировки для преподавателей.

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Пост сделан с содействием блогера Human RS!