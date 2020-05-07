ZALA AERO представила новый сервис доставки грузов беспилотниками

© Фото из открытых источников

ZALA AERO DRONE DELIVERY (ZDD) — сервис, позволяющий решить задачу по доставке груза в любую точку, где бы она не находилась. Не нужно больше выстраивать сложные логистические маршруты, думать о трафике, новое решение - это доставка кратчайшим путем и за минимальное время.

Карта рельефа местности, полученная с помощью воздушного лазерного сканирования, позволит обойти любые препятствия как природного, так и техногенного характера. Система автоматически проложит оптимальный маршрут и согласует его с органами, регулирующими воздушное движение. Помехоустойчивые каналы связи позволяют оператору управлять воздушными судами даже на сверхнизких высотах. Автоматизированный процесс управления системой позволяет одновременно выполнять поставленную задачу с помощью двух и более летательных аппаратов, действующих в автономном режиме.

Система может работать в сложных метеоусловиях при наличии осадков в виде дождя или снега, а также скорости ветра до 15 м/с, в том числе в ночное время

Отказоустойчивость и дублирование систем управления позволяет безопасно вернуть воздушное судно на точку старта даже при работе 7 из 8 двигателей.

Гарантированное подтверждение доставки груза с помощью фото и видеофиксации.

И все это — готовое «коробочное» решение, технология, которую можно адаптировать для выполнения поставленной задачи, в любой точке мира.

Видео доступно по ссылке

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/ozxuEl__JQ8

Доставка грузов в дневное и ночное время

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Группа компаний ZALA AERO (входит в АО «Концерн «Калашников») — ведущий российский разработчик и производитель беспилотных воздушных систем, целевых нагрузок и мобильных комплексов.

В настоящее время в России применяется более 2000 беспилотных комплексов ZALA для охраны государственных границ, проведения разведывательных и спасательных операций, мониторинга более 2,5 миллионов километров нефтегазовой инфраструктуры, обследования объектов повышенной опасности и мест чрезвычайных ситуаций.

www.zala-aero.com