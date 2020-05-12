ЗАО «СММ»: сдан 3-й кран серии «Витязь» на территории АО «ТМТП»
25 декабря 2019 года 3-й кран серии «Витязь», как и 2 предыдущих в рамках договора поставки, был доставлен морским путем в собранном виде с территории монтажной площадки на причал Туапсинского порта, где в дальнейшем планируется его непосредственная эксплуатация.Портальные краны «Витязь» предназначены для работы в крюковом, грейферном и магнитном режимах, отличаются высокой производительностью, надежностью и являются универсальным перегрузочным оборудованием.
Одна из особенностей кранов — возможность перемещения по криволинейным путям.
Технические характеристики кранов:
2 крана «Витязь» (введены в эксплуатацию в августе и сентябре 2019 года):
— Максимальная грузоподъемность — 63 т
— Максимальный вылет стрелы — 40 м.
1 кран «Витязь»
— Максимальная грузоподъемность — 40 т
— Максимальный вылет стрелы — 32 м.
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