ЗАО «СММ»: сдан 3-й кран серии «Витязь» на территории АО «ТМТП»

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25 декабря 2019 года 3-й кран серии «Витязь», как и 2 предыдущих в рамках договора поставки, был доставлен морским путем в собранном виде с территории монтажной площадки на причал Туапсинского порта, где в дальнейшем планируется его непосредственная эксплуатация.Портальные краны «Витязь» предназначены для работы в крюковом, грейферном и магнитном режимах, отличаются высокой производительностью, надежностью и являются универсальным перегрузочным оборудованием.

Одна из особенностей кранов — возможность перемещения по криволинейным путям.

Технические характеристики кранов:

2 крана «Витязь» (введены в эксплуатацию в августе и сентябре 2019 года):

— Максимальная грузоподъемность — 63 т

— Максимальный вылет стрелы — 40 м.

1 кран «Витязь»

— Максимальная грузоподъемность — 40 т

— Максимальный вылет стрелы — 32 м.