На Кронштадтском морском заводе отгружена первая партия оборудования для краболовов
Производственное подразделение Кронштадтского морского завода (входит в ОСК), специализирующееся на изготовлении оборудования для судовых рыбоперерабатывающих фабрик, отгрузило первую партию продукции для краболовов.
Партия из трех устройств для хранения и транспортировки краба предназначена для краболова «Русь», построенного на судостроительном заводе «ПЕЛЛА».
Работы произведены в рамках осуществления государственной программы по развитию рыболовной отрасли «Квоты в обмен на инвестиции».
Кронштадтское производство предполагает изготовить до 700 подобных устройств для краболовов, которые будут строиться на Находкинском судоремонтном заводе по заказу ГК «Антей».
Летом 2020 года совместно с норвежской компанией BJORDAL планируется приступить к изготовлению оборудования для автоматизированных фабрик по переработке краба для краболовов, строящихся на нижегородском заводе «Красное Сормово» для Северо-западного Рыбопромышленного Консорциума (СЗРК).
Планируется также получение подряда на изготовление транспортеров и конвейеров, устройств для взвешивания и сортировки выловленных крабов.
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