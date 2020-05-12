На Кронштадтском морском заводе отгружена первая партия оборудования для краболовов

© sun9-57.userapi.com

Производственное подразделение Кронштадтского морского завода (входит в ОСК), специализирующееся на изготовлении оборудования для судовых рыбоперерабатывающих фабрик, отгрузило первую партию продукции для краболовов.

Партия из трех устройств для хранения и транспортировки краба предназначена для краболова «Русь», построенного на судостроительном заводе «ПЕЛЛА».

Работы произведены в рамках осуществления государственной программы по развитию рыболовной отрасли «Квоты в обмен на инвестиции».

Кронштадтское производство предполагает изготовить до 700 подобных устройств для краболовов, которые будут строиться на Находкинском судоремонтном заводе по заказу ГК «Антей».

Летом 2020 года совместно с норвежской компанией BJORDAL планируется приступить к изготовлению оборудования для автоматизированных фабрик по переработке краба для краболовов, строящихся на нижегородском заводе «Красное Сормово» для Северо-западного Рыбопромышленного Консорциума (СЗРК).

Планируется также получение подряда на изготовление транспортеров и конвейеров, устройств для взвешивания и сортировки выловленных крабов.