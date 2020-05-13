В России стартовали продажи новой «ГАЗели»

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Бренд ГАЗ начал продажи дебютной модели, входящей в семейство «ГАЗели NN» — City. Предприятие уже отправляет дилерам товарные автобусы новой генерации. В интернете 13 мая, появились соответствующие фото.

Как информирует портал «РГ», новинка официально поступила в продажу, дилеры уже объявили о старте приёма заказов. Однако производитель ещё не сообщал о начале реализации новинки.

Изначально низкопольный автобус можно приобрести в единственной вариации «Стандарт» и лишь в белом оттенке. По умолчанию 22-местный автобус, стоящий 2,596 млн руб., оснащается диодными фарами, пневмоподвеской, аппарелью для инвалидной коляски и многим другим.

Новая модель, в частности, обзавелась оригинальными панелями, более рельефным капотом, крыльями другой формы, иной решёткой радиатора, имеющей хромированный молдинг, линзованным головным светом и раздутым бампером с «противотуманками». Автобус имеет особенность в виде низкого уровня пола. Он комплектуется лонжеронами оригинального профиля, с занижением в средней области, а ещё пневматическими элементами сзади.

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Новый автобус предложат в 2 вариациях компоновки внутреннего пространства — на 22 и 19 мест. Внутри стоит отметить наличие потолочных поручней, стоячих мест, накопительной площадки и откидной аппарели для людей с детской коляской и некрупных пассажиров.

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Заднеприводная «ГАЗель» имеет длину в 6620 мм, ширину — 2200 мм, высоту — 2720 мм, а расстояние между осями равно 3950 мм. У автобуса только китайский 149-сильный турбированный дизель Cummins ISF 2.8. Вместе с мотором функционирует 5-скоростная МКПП.

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