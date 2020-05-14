МЧС получило первый вертолет Ансат

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Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех поставил первый Ансат для МЧС России. Машина была передана Фонду содействия развитию государственных органов по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (Фонд ГОЧС). Вертолет уже поступил в распоряжение Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС РФ и дислоцируется на аэродроме Касимово.

Контракт на поставку был подписан ПАО «Казанский вертолетный завод» и Фондом ГОЧС в марте 2019 года. Вертолет Ансат передан заказчику в универсальном варианте исполнения, в салоне машины подготовлены места под установку медицинского модуля и установлены 7 пассажирских кресел. В Северо-Западном авиационно-спасательном центре МЧС РФ Ансат будет использоваться для перевозки личного состава, транспортировки грузов и техники внутри кабины или на внешней подвеске, а также для решения специальных задач.

В данный момент вертолет находится в опытной эксплуатации авиационно-спасательного центра. На проводимых тренировках летчики отрабатывают различные способы посадки, пилотирование на малых и предельно малых высотах, осваивают новую авиационную технику на различных режимах полета.

«Вертолет Ансат впервые поставляется для МЧС РФ, и мы уверены, что он будет оценен по достоинству специалистами ведомства. Опыт применения Ансатов в санитарной авиации показывает, что легкость, маневренность, динамичность данной машины, а также высокая готовность к взлету позволяют решать самые разнообразные задачи, в том числе в условиях городской среды. В кооперации холдингов Ростеха машина постоянно совершенствуется, у вертолета появляются новые возможности: недавно получены сертификаты на систему аварийного приводнения, на установку комплекса для перевозки новорожденных, разработаны также другие модули для Ансата», — отметил управляющий директор Казанского вертолетного завода Юрий Пустовгаров.

В рамках программы развития санитарной авиации заказчикам поставлено порядка 30 вертолетов, которые используются для доставки в медучреждения пациентов из труднодоступных районов. Ансаты несут службу по спасению людей в Московской, Волгоградской, Курганской, Кировской, Костромской, Тверской, Псковской, Нижегородской, Челябинской, Астраханской областях, в Республике Татарстан и других регионах России. География применения вертолетов постоянно расширяется.

В конце 2019 года для МЧС также было передано два вертолета Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода. Один из вертолетов по контракту с Фондом ГОЧС оборудован внешней подвеской, позволяющей перевозить крупногабаритные грузы массой до 4 тонн. Второй вертолет Ми-8МТВ-1 предназначен для Жуковского Авиационно-спасательного центра. Многоцелевой вертолет Ми-8МТВ-1 может использоваться для проведения спасательных операций, медицинской эвакуации, поиска потерпевших бедствие, тушения пожаров, разведки и мониторинга местности, воздушных перевозок.