Богучанский алюминиевый завод запустил литейный участок цеха капитального ремонта электролизеров

© boaz-zavod.ru

На участке смонтировано оборудование подготовки материалов для сборки и заливки катодных секций. Это дробеструйная установка для очистки катодных стержней, оборудование для нагрева подовых секций и установка для сушки футеровки разливочных ковшей французской компании SERMAS INDUSTRIE.

Оборудование для нагрева подовых секций работает в автоматическом режиме. Рабочий только устанавливает собранную подовую секцию на цепной конвейер и выполняет заливку нагретой подовой секции расплавленным чугуном; перемещения секций в печь нагрева, из печи на заливочную площадку, с площадки на стенд для охлаждения подовых секций выполняются автоматически. Аналогичной линии нагрева подовых нет ни на одном заводе компании РУСАЛ, она уникальна по своему исполнению и примененному в ней способу нагрева — при помощи электричества.

Для получения расплава чугуна для заливки подовых секций смонтированы установки индукционные плавильные, аналогичные тем, которые уже эксплуатируются в анодно-монтажном отделении при производстве анодов для электролизного производства.

Михаил Башкиров, мастер ЦКРЭ: «На начальном этапе капительного ремонта электролизеров подовые секции закупались в сборе. Цена такого комплекта составляет несколько миллионов рублей. Теперь же можно заметно сократить расходы — благодаря запущенному литейному участку, который позволяет из закупаемых по отдельности подовых блоков и катодных стержней своими силами изготовить подовые секции. В месяц Литейный участок может производить до 240 подовых секций, что позволит выполнить капитальный ремонт 10 электролизеров».

© boaz-zavod.ru