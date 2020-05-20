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Аэропорт «Жуковский» в апреле 2020 года приступил к обслуживанию международных грузовых рейсов. Несмотря на то, что старт полётной программы пришёлся на самое непростое для авиатранспорта время, первый месяц работы принёс позитивные результаты: обслужено более 50 чартерных рейсов, обработано около 1300 тонн груза. Помимо традиционных услуг, связанных с обслуживанием самолётов и груза, оператор «Жиа Карго» разрабатывает и применяет модель помощи в дополнительной загрузке бортов.

Грузовой комплекс аэропорта «Жуковский», находящийся под управлением компании «Жиа Карго», в конце марта 2020 года получил лицензию на работу склада временного хранения. Это дало возможность приступить к обработке международных грузов. Первый месяц активной работы завершился с результатом в 54 принятых рейса и 1300 тонн обработанного груза. Почти две трети этого объёма пришлось на международные перевозки.

Несмотря на то, что некоторые рейсы загружены исключительно средствами индивидуальной защиты и другими материалами, предназначенными для борьбы с коронавирусной инфекцией, около 80% в структуре грузооборота представлены традиционными частными и коммерческими грузами, товарами народного потребления.

«Средства индивидуальной защиты присутствуют практически на каждом международном рейсе, есть даже отдельные рейсы, которые приходят исключительно с этим грузом. Но и перевозки иных товаров демонстрируют хорошую динамику. Мы наблюдаем естественный рост спроса на наши услуги: медицинские перевозки вносят свой вклад, но в целом текущие операционные показатели являются следствием полноформатного ввода в эксплуатацию нового карго терминала», — подчеркнул генеральный директор «Жиа Карго» Евгений Солодилин.

Заявки на выполнение чартерных рейсов получены и на май, и в грядущем месяце оператор грузового комплекса рассчитывает на расширение сотрудничества с авиакомпаниями, в том числе с «Уральскими авиалиниями». Злободневная рыночная тенденция — перевозка груза в салонах и багажных отделениях пассажирских самолётов — дошла и до «Жуковского», где перевозчик из Екатеринбурга обслужил уже семь рейсов. В целом же первый месяц работы стал периодом знакомства грузоперевозчиков с возможностями нового игрока.

«За это время мы обслужили рейсы практически всех представленных на рынке российских грузовых авиакомпаний: „Волга-Днепр“, „Абакан Эйр“, „Авиастар-ТУ“, „Алроса“, „Атран“, МЧС, „Авиакон Цитотранс“, — перечислил Е. Солодилин. — Следующая цель, которую мы ставим себе на ближайшие месяц-полтора — укрепление этих отношений и начало работы с авиакомпанией Sky Gates. Конечно, будем рады предложить свои услуги и авиакомпании AirBridge Cargo».

В жёсткой конкуренции с аэропортами Московского авиационного узла «Жуковский» делает ставку сразу на несколько факторов. По оценкам менеджмента компании, вокруг Жуковского в радиусе пятнадцати километров находятся склады с различными режимами хранения общей площадью 6 млн кв. м. Принимая во внимание масштаб агломерации Московского региона, эффективное выстраивание логистической цепи может серьёзно сказаться на оптимизации стоимости доставки. В «Жиа Карго» делают ставку на обработку грузов южного и юго-восточного направлений.Также заказчиков предполагается привлекать низкими тарифами на услуги хэндлинга, перронную и складскую обработку груза.

«Мы в этом плане [в части ценообразования — «АвиаПорт"] находимся в достаточно комфортных условиях, потому что практически весь объем инфраструктуры построен за собственные средства. Низкая кредитная нагрузка обеспечивает нам возможность маневра, что особенно важно в условиях кризиса. Структура рынка неизбежно изменится, в выигрыше окажутся тот, кто сможет предложить партнерам гибкие решения», — констатировал собеседник.

Основным отличием от конкурентов, по мнению гендиректора «Жиа Карго», станет активная поддержка в загрузке рейсов. «Наша стратегия подразумевает не только обслуживание в грузовом терминале, но и помощь в привлечении заказчиков. Из-за приостановки регулярного международного пассажирского сообщения предложение провозных ёмкостей в грузовых отсеках пассажирских воздушных судов прекратилось. С одной стороны, это привело к росту цен на чартерные грузоперевозки, с другой — создало массу дополнительных проблем для работающих с небольшими партиями грузов отправителей.

Типичной проблемой является то, что фрахт большого грузового лайнера в этом случае нецелесообразен — объёмы слишком малы, чтобы загрузить борт. Эта ситуация лишь усугубилась, но решение возможно. Мы начали искать альтернативные пути. В качестве примера можно привести совместный с «Уральскими авиалиниями» запуск маршрута Пекин — Жуковский с использованием пассажирских воздушных судов. Работаем с несколькими консолидаторами, собираем под рейс 10-15 тонн груза объёмом до 100 куб. м и отправляем борт. Обычно аэропорты этим [консолидацией рейсов — «АвиаПорт"] не занимаются», — отметил Е. Солодилин.

В рамках перспективного развития данной стратегии «Жиа Карго» разрабатывается модель организации перевозок на среднемагистральных грузовых ВС с участием нескольких грузовых агентов и заказчиков. Иными словами, в Жуковском планируют не просто осуществлять наземное и складское обслуживание груза, но сформировать для грузоотправителей пакетное предложение, включающее авиаперевозку силами авиакомпаний-партнеров.

«В сложившихся условиях необходимо вести себя активно. В частности, в рамках реализации данной стратегии мы начинаем подготовку к открытию представительств компании в Китае и Юго-Восточной Азии. Если грузы направляются на московский рынок, мы в первую очередь будем предлагать услуги своего аэропорта, одновременно активно продвигая услуги партнерских перевозчиков, помогая им найти груз», — пояснил руководитель «Жиа Карго».

Дальнейшие перспективы развития грузового бизнеса связаны с реализацией хабовой модели. «С помощью партнеров, имеющих в составе флота широкофюзеляжные воздушные суда, будет осуществляться подвоз крупных партий груза. После обработки он будет направляться в города России и Европы на ближне- и среднемагистральных самолётах», — отметил Е. Солодилин.