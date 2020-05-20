ТД «Богородские Овощи» установила автоматизированную линию упаковки шампиньонов

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В подмосковном грибоводческом комплексе ООО «Торговый Дом «Богородские Овощи» с проектной мощностью выращивания 5 тыс. тонн свежих грибов шампиньонов в год прошел монтаж и тестирование автоматизированной линии упаковки шампиньонов, производства компании «Viscon Group», а также камеры шоковой заморозки производства компании COLDMAX. Новое оборудование установлено в зоне фасовки и хранения продукции.

Поставку и наладку нового оборудования осуществила компания «Интерагро». Компания сопровождала проект строительства грибной фермы «ТД «Богородские овощи» — осуществляла поставку технологического и машинного оборудования, поставку климатического оборудования с автоматический системой управления, оборудования по загрузке и выгрузке компоста и сбору грибов.

Внедрённая на ферме автоматическая линия упаковки позволяет отследить каждый лоток, начиная от полки выращивания и заканчивая зоной экспедиции, в частности, отгрузки для доставки в супермаркеты. Вся выращенная продукция рассчитана на рынок свежих грибов и будет поставляться преимущественно в пяти основных видах — гриб валовый в упаковках по 3 кг, лоток 250 г, лоток 400 г, лоток 500 г. и лоток 1000 г.

Генеральный директор компании «ТД «Богородские Овощи» Сергей Крысин отметил: «Благодаря грамотному расчету проекта нам удалось завершить установку всего технологического комплекса оборудования на грибной ферме в запланированные сроки. Мы уже получили первый урожай, видим качество, и оно не дает повода усомниться в дальнейшей работе подобранного оборудования».

Современная линия упаковки повышает уровень контроля учета производимой продукции, и позволяет собрать информацию о работе сборщиков грибов. Теперь на линии упаковки отбракованные лотки будут регистрироваться в системе, в конце рабочей смены начальник производства сможет произвести анализ партии и отследить качество работы сборщиков: узнать, кто из них повреждает грибы при сборе, кто недовешивает, а кто перевешивает продукт в лотке. Такой анализ позволит провести работу над ошибками и выстроить взаимовыгодную систему мотивации, как для работодателя, так и для сборщика.