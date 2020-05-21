«КамАЗ» запустил продажи флагманской модели грузовиков нового поколения K-5

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«КамАЗ» начал продажи флагманской модели грузовиков нового поколения К-5 — магистрального тягача «Камаз-54901″. Автомобили появятся в региональных дилерских центрах в мае — июне, говорится в сообщении автопроизводителя.

„Производство автомобилей „КамАЗ-54901 было запущено в 2019 году. До старта продаж партии новых тягачей были переданы нескольким крупным перевозчикам для тестовой эксплуатации, модель испытана в реальных условиях перевозок и доработана производителем по отзывам потребителей. В результате в 2020 году компания выводит на рынок уже проверенный продукт“, — отметили в „КамАЗе“ .

Магистральный тягач оснащен камазовским двигателем нового типа — рядным Р6 мощностью 450 лошадиных сил, а также автоматизированной 12-ступенчатой коробкой передач ZF Traxon. „Ход грузовика сравним с управлением легковым автомобилем“, — подчеркнули в компании. — По сравнению с предыдущим поколением автомобилей семейства К4 применение передовых технических решений позволило снизить расход топлива на 10% (30 л на 100 км)“.

Также новая модель уже в базовой комплектации оснащена современной мультимедийной системой, которая дает возможность пользоваться навигацией, выходить в интернет, считывать параметры автомобиля, и системой спутникового мониторинга транспорта „ИТИС-КамАЗ“».

На автомобиль распространяется действие государственной программы льготного лизинга «Российский тягач».