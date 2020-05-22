Завершается сборка планера нового пассажирского самолета Ил-96-400М

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В цехе окончательной сборки ПАО «ВАСО», входит в Дивизион транспортной авиации ПАО «ОАК» (в составе Госкорпорации Ростех), продолжаются работы по созданию нового пассажирского дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета Ил-96-400М.

© www.uacrussia.ru

Самолет создается как модификация серийно выпускаемого Ил-96-300 за счет удлинения фюзеляжа на 9,35 метров с получением дополнения к сертификату типа. Лайнер сохранит высокие показатели надежности своего предшественника.Работы по программе Ил-96-400М идут по графику. «В настоящий момент на первом летном опытном образце осуществляется стыковка основных агрегатов планера. Завершена стыковка фюзеляжа с крылом. На следующем этапе предстоит стыковка хвостового оперения, навеска пилонов.

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Также на воздушном судне приступили к монтажу основных систем самолета. Окончание работ и передача самолета на летно-испытательную станцию планируется в конце года», — сообщил и.о. управляющего директора ПАО «ВАСО» Александр Ярчевский.Ил-96-400М будет оборудован современным пилотажно-навигационным и радиосвязным оборудованием отечественного производства, которое позволит выполнять действующие и перспективные требования международных авиационных властей к системам навигации, наблюдения и связи. Исходя из пожеланий потенциальных заказчиков, сформированы варианты компоновки пассажирского салона под индивидуальные потребности. Салон может выпускаться в трех базовых вариантах: трехклассной компоновке на 305 мест, двухклассной — на 350 и в одноклассном исполнении — на 402 места.

© www.uacrussia.ru

© www.uacrussia.ru