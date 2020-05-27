Ростех начал серийное производство прицелов с энергоэффективной подсветкой

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Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех приступил к серийному выпуску прицельной оптики со сверхэкономным драйвером для регулирования подсветки прицельной сетки. Управляющее устройство на базе запатентованной технологии эффективно расходует энергию и почти в два раза увеличивает время работы прицела без потери яркости.

Прицелы с новейшим управляющим устройством разработаны на Новосибирском приборостроительном заводе холдинга «Швабе».

Главное преимущество новой оптики — экономичный расход энергии в разных яркостных режимах работы. При разряде батареи интенсивность подсветки прицельной сетки не снижается, а само устройство переходит в режим энергосбережения с минимальным потреблением энергии. Энергоэффективная технология уже интегрирована в серийно выпускаемый коллиматорный прицел ПК-4, а в ближайшее время появится и в оптических прицелах ПО104 и ПО156.

«Применение конструкторского ноу-хау для производства сверхэкономного устройства для управления энергией позволило существенно улучшить тактико-технические характеристики линейки оптических прицелов „Швабе“. Приборы становятся „умнее“, автономнее и технологичнее, что, безусловно, дает преимущество при продвижении их как на внутреннем, так и на внешнем рынках», — сказал генеральный директор Новосибирского приборостроительного завода Василий Рассохин.