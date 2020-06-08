УАЗ представил новый пожарный автомобиль

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Ульяновский автозавод разработал пожарную машину на базе модели «Профи».

Новая модификация оснащена оборудованием, необходимым для ликвидации огня. На машину установили 2,7-литровый бензиновый мотор мощностью 150 л. с., работающий в паре с пятиступенчатой механикой. Привод — задний или полный.

Фургон оборудовали створками типа «рольставни» по бортам и на задней стенке, а на крыше разместили крепления для трехколенной лестницы. Внутри предусмотрено пространство под водяной бак и емкость с пенообразователем, а также насосную установку высокого давления.

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Кроме того, пожарная версия позволяет разместить комплекты дыхательных аппаратов, пожарные рукава, огнетушители, паяльные лампы, гидравлические кусачки и прочее пожарное оборудование. Список оснащения может меняться в зависимости от требований заказчика.

Автомобили выпускаются на нижегородском заводе спецавтомобилей «АвтоЛИК», являющемся партнером УАЗ.