ТОНАР поставил в Беларусь полуприцепы для транспортировки картофеля

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Подмосковный завод ТОНАР, который входит в Ассоциацию «Росспецмаш», поставил белорусским партнёрам полуприцепы для транспортировки картофеля Тонар-9593 и Тонар-9591, не имеющие аналогов на российском рынке.

Погрузка картофеля в полуприцеп требует особой осторожности из-за возможности её повреждения. Необходимо не допускать падения клубней с высоты более 0,5 метра на твердую поверхность и более 1 метра на слой картофеля.

«Тонар-9593 и Тонар-9591 — специально разработанные полуприцепы для транспортировки картофеля, не имеющие аналогов на российском рынке», — сообщает компания.

Основным преимуществом данных моделей является донная выгрузка посредством резинового лепесткового транспортера, которая совместно с системой ударогасящих ремней позволяет уберечь клубни картофеля от повреждений.

Полуприцеп-самосвал Тонар-9591 с донным транспортером, в частности, позволяет перевозить картофель и другие сельскохозяйственные культуры с удельной плотностью не более 0,8 куб. м; осуществлять выгрузку в помещениях с ограниченной высотой, без применения дополнительного оборудования.

© agronews-com.turbopages.org

© agronews-com.turbopages.org

Фото сайта tonar.info