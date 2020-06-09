Компания КамАЗ представила новое семейство грузовиков «Самсон»

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Российский завод КамАЗ представил гигантский карьерный самосвал полной массой до 87 тонн и грузоподъёмностью 60 тонн. Пятиосный одиннадцатиметровый грузовик получил собственное имя «Самсон». По грузоподъёмности «Самсон» сравним с моделями семейства БелАЗ-7555, однако белорусский грузовик шире и короче.

Карьерный самосвал КамАЗ-65805 колёсной формулой 10×6, способный вмещать до 60 тонн груза, рассекретили в ходе визита Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова на челнинский автозавод. Предполагается, что новинка станет частью линейки сверхтяжёлых грузовиков «Самсон» грузоподъёмностью 50-70 тонн.

Отличие российского грузовика от продукции БелАЗ — габаритная ширина и высота, сравнимые с обычными КамАЗами. БелАЗ-7555 грузоподъёмностью 55 тонн в два раза шире и на 0,6-0,7 метра выше. Однако длина КамАЗ-65805 более 11 метров — это на 2,15 метра больше, чем у БелАЗа. Зато размеры «Самсона» позволят эксплуатировать автомобиль на дорогах общего пользования; не станет помехой и масса порожнего самосвала — на 16 колёс будет распределена нагрузка 27 тонн.

Грузоподъёмность 60 тонн — рекорд для самосвалов КамАЗ. В настоящий момент самым вместительным самосвалом является четырёхосная модель 65801 с колёсной формулой 8×4: такой грузовик может перевозить до 32 тонн груза.

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Чтобы увеличить манёренность гигантского самосвала, инженеры КамАЗа оснастили поворотными механизами первую, вторую и пятую оси. Первые две оси — с односкатной ошиновкой, на трёх задних ведущих мостах двускатные шины. Судя по фотографиям, грузовик обут в специальные покрышки Michelin.

Объём самосвальной платформы КамАЗ-65805 — 26 кубических метров. Грузовая платформа может подниматься на угол до 50 градусов. Кузов подогревается выхлопными газами, чтобы исключить примерзание грунта зимой.

© motor.ru

© motor.ru

На КамАЗе позиционируют семейство «Самсон» как спецтранспорт, который будет изготавливаться под спецзаказам. Однако конструкция максимально унифицирована с другими КамАЗами: шестнадцатиколёсный грузовик оснастили укороченной кабиной K5, идентичной обычным самосвалам.

Предполагается, что грузовик получит систему автономного движения, то есть сможет работать на карьерах беспилотно. Однако традиционные органы управления на самосвале сохранятся. Ожидается, что на КамАЗ-65805 будут ставить новый рядный шестицилиндровый 550-сильный турбодизель, разработанный совместно с Liebherr.

© tarantas.news