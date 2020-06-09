На ССЗ «Вымпел» спущена на воду третья «Комета 120М»

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На АО «ССЗ «Вымпел», входящем в Группу компаний «Калашников», состоялся спуск на воду морского пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М». Это третья единица СПК, построенная на предприятии.

В ближайших планах — прохождение швартовных испытаний. По их завершению предполагается транспортировка СПК на Чёрное море для проведения ходовых испытаний.

Судно строится для использования на маршруте Севастополь-Ялта, который был открыт в 2018 году. За два навигационных периода 2018-2019 годов «Комета 120М» перевезла более 60 тыс. пассажиров.

Морское пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М» проекта 23160 — справка

Разработчик проекта — ЦКБ по СПК им. Алексеева

Район эксплуатации — моря с морским тропическим климатом. Удаление от порта — убежища в открытых морях до 50 миль.

Длина — 35,2 м

Ширина — 10,3 м

Водоизмещение — 73 т

Осадка габаритная на плаву — 3,5 м

Скорость — 35 уз

Экипаж — 5 чел.

Пассажировместимость — 120 чел.

Мощность двигателей — 2×820 кВт

Часовой расход топлива — 320 кг/час

Дальность хода в полном водоизмещении — 200 миль

Автономность плавания — 8 часов

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