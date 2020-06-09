На ССЗ «Вымпел» спущена на воду третья «Комета 120М»
На АО «ССЗ «Вымпел», входящем в Группу компаний «Калашников», состоялся спуск на воду морского пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М». Это третья единица СПК, построенная на предприятии.
В ближайших планах — прохождение швартовных испытаний. По их завершению предполагается транспортировка СПК на Чёрное море для проведения ходовых испытаний.
Судно строится для использования на маршруте Севастополь-Ялта, который был открыт в 2018 году. За два навигационных периода 2018-2019 годов «Комета 120М» перевезла более 60 тыс. пассажиров.
Морское пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М» проекта 23160 — справка
Разработчик проекта — ЦКБ по СПК им. Алексеева
Район эксплуатации — моря с морским тропическим климатом. Удаление от порта — убежища в открытых морях до 50 миль.
Длина — 35,2 м
Ширина — 10,3 м
Водоизмещение — 73 т
Осадка габаритная на плаву — 3,5 м
Скорость — 35 уз
Экипаж — 5 чел.
Пассажировместимость — 120 чел.
Мощность двигателей — 2×820 кВт
Часовой расход топлива — 320 кг/час
Дальность хода в полном водоизмещении — 200 миль
Автономность плавания — 8 часов
09.06.2019:27:57