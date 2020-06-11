Завод из Московской области направил партию сельхозтехники в Европу

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Завод «Колнаг» (г. Коломна, Московская обл.) экспортировал партию ботводробителей AVR Rafale в Европу.

Ботводробители (ботвоудалители) предназначены для механического удаления ботвы. Эта техника широко применяются в странах Евросоюза, что подтверждает устойчивый спрос на неё на местном рынке сельхозмашин.

Первые шесть машин AVR Rafale российского производства отгружены в Нидерланды. Всего будет отправлено в Европу более 40 машин.