Завод из Московской области направил партию сельхозтехники в Европу
Завод «Колнаг» (г. Коломна, Московская обл.) экспортировал партию ботводробителей AVR Rafale в Европу.
Ботводробители (ботвоудалители) предназначены для механического удаления ботвы. Эта техника широко применяются в странах Евросоюза, что подтверждает устойчивый спрос на неё на местном рынке сельхозмашин.
Первые шесть машин AVR Rafale российского производства отгружены в Нидерланды. Всего будет отправлено в Европу более 40 машин.
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11.06.2019:21:27