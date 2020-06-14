Российские компании выпустили новые модели прицепов для перевозки сельхозгрузов

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10 июня 2020 года подмосковный машиностроительный завод «Тонар» сообщил о выпуске новой модели тракторного самосвального прицепа СПМ-16 с объемом кузова 30 куб. м, предназначенного для перевозки силоса, сенажа, зерна, картофеля, сахарной свеклы и навоза для удобрений, способного перевозить до 30 тонн груза.

Новый прицеп стал 14-й моделью в линейке тракторных прицепов выпускаемых машиностроительным заводом «Тонар».

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Машиностроительный завод БОНУМ, являющийся производителем емкостно-наливной техники, поставщиком полуприцепов-цистерн для крупнейших топливных, строительных, транспортных компаний России и СНГ, а с 2018 года в Ростове-на-Дону осуществляющий выпуск прицепов и полуприцепов для перевозки сельхоз грузов, выпустил новую модель полуприцеп-зерновозов с вынесенной осью BONUM Agro Line 914281 с объемом кузова 46-60 м3.

© bonum-trailer.ru

Новый зерновоз с общей массой 44 тонны и собственной массой от 7800 кг, разработанный совместно с европейскими инженерами, оборудован осями, сцепным и опорным устройством европейского производства.

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Ранее завод наладил выпуск полуприцеп-зерновозов Agro Line914280 с объемом кузова 46-60 м и собственной массой от 7300 кг (об успешных испытаниях этой модели в ноябре 2019 года сообщил сайт «Сделано у Нас»).

https://www.bonum-trailer.ru/shop/8/

https://www.tonar.info/catalog/traktornye-pritsepy/