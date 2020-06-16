Новый российский ионный двигатель успешно прошел огневые испытания

Специалисты Роскосмоса успешно закончили огневые стыковочные испытания нового ионного двигателя ИД-200 КР, который разрабатывают в Центре им. Келдыша. Об этом пишет пресс-служба госкорпорации.

Принцип работы ионных двигателей основан на том, что они ионизируют газ (в основном используются инертные газы — ксенон, аргон и так далее) и разгоняют его с помощью электрического поля. Такие двигатели очень эффективны: они потребляют относительно немного топлива, разгоняясь при этом до достаточно больших скоростей. При этом они требуют достаточно много энергии для разгона ионов, поэтому такие двигатели используют сейчас в основном для того, чтобы управлять искусственными спутниками и небольшими космическими аппаратами.

Двигатель ИД-200 КР входит в серию ИД-200, которую разрабатывают в Центре им. Келдыша. Его мощность — до 3 кВт, испытания показали, что двигатель может развивать удельную тягу до 4500 с. Для сравнения: удельная тяга твердотопливных ракетных двигателей достигает 250 с, двигателей на смеси жидких кислорода и водорода — 450 с.

Роскосмос сообщил об успешных испытаниях нового ионного двигателя © mcdn.tvzvezda.ru

В ходе испытаний разработчики отработали алгоритмы управления двигателем. Составные части электроракетной двигательной установки специалисты центра планируют использовать в составе геостационарных космических аппаратов.