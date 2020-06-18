Ростех начал производство мониторов для реанимационных отделений
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех приступил к производству прикроватных мониторов критических состояний пациента для палат реанимации и интенсивной терапии. До конца июля планируется поставка первой партии изделий.
Прикроватный монитор представляет собой программно-аппаратный комплекс, который следит за состоянием больного в послеоперационный и кризисный периоды. Все показатели записываются непрерывно и сохраняются в системе до 7 суток. При ухудшении состояния прибор сообщает об этом персоналу посредством тревожной сигнализации.
Выпуск оборудования организован на санкт-петербургском заводе «Энергия» концерна «Вега» холдинга «Росэлектроника».
«Оснащение палат интенсивной терапии качественным и современным оборудованием — одна из ключевых задач национального проекта „Здравоохранение“. Мониторы позволяют с высокой точностью отслеживать состояние пациентов реанимационных отделений, что дает возможность врачам оперативно реагировать на любые изменения. Наша производственная база и накопленный опыт позволяют выпускать данную технику с учетом высочайших требований. Первые 30 изделий будут поставлены заказчику уже в июле», — отметил генеральный директор завода «Энергия» Олег Фомичев.
Инициатором проекта выступила рабочая группа межведомственного координационного совета коллегии ВПК РФ по развитию производства медицинских изделий в организациях военно-промышленного комплекса. Заказчиком мониторов стала компания «Ланамедика» — разработчик медицинского оборудования для функциональной диагностики и палат интенсивной терапии.
Читайте также...
- Ростех разработал корпоративный аналог Skype с автоматическим распознаванием лиц
- Ростех представил систему охраны объектов с технологиями искусственного интеллекта
- Ростех представил сверхпрочный ноутбук для экстремальных условий