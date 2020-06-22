«Anisoprint» переместила производство принтеров из Германии в Москву

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Производитель мехатроники, робототехники и медицинского оборудования TEN fab (входит в группу компаний «ТехноСпарк» инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО) в июне 2020 года начал серийное изготовление под ключ 3D-принтеров Composer А3 и Composer А4 компании «Anisoprint».

По контракту TEN fab изготавливает корпуса, монтирует в них внутренние элементы и проводит тестирование перед отгрузкой. Заказчик получает полностью готовый упакованный 3D-принтер. TEN fab и Anisoprint сотрудничают с 2019 года, изначально TEN fab выпускал для 3D-принтеров заказчика только корпуса.

«Поскольку наш основной рынок — Европа, изначально серийное производство принтеров Composer было в Германии. С приходом коронавируса мы решили перенести его в Россию: здесь, независимо от ситуации с международными границами, мы всегда можем пообщаться с сотрудниками производства лично. Это дает уверенность в том, что клиенты получат хорошо сделанный продукт», — рассказал генеральный директор Anisoprint Фёдор Антонов.

3D-принтеры Composer печатают композитные изделия, усиленные непрерывными углеродными или базальтовыми волокнами. Печатная головка этих принтеров оборудована двумя соплами: первое осуществляет коэкструзию — заранее пропитанное специальной полимерной смесью волокно соединяется с термопластиком, второе — подает чистый пластик для печати внешних оболочек и поддержек. Модели различаются размерами области построения. Технология Anisoprint позволяет печатать производственную оснастку, кронштейны и другие элементы интерьера самолета, запчасти и функциональные прототипы во многих сферах от авиастроения до здравоохранения.

TEN fab изготавливает детали, собирает корпус, монтирует в него комплектующие, подключает электронные компоненты, выполняет калибровку стола, тестирует принтеры по протоколу заказчика и упаковывает готовые изделия.

«Созданная „ТехноСпарком“ инфраструктура не только конкурирует с Европейской, но и успешно выигрывает эту конкуренцию. Это очень правильная история для российской системы инноваций: компания, ядро команды которой сформировалось в „Сколтехе“, выйдя на мировой уровень, разместила производство в России, и будет экспортировать высокотехнологичную продукцию», — сказал генеральный директор группы компаний «ТехноСпарк» Денис Ковалевич.

«Производство 3D-принтеров Anisoprint требует высокой точности при изготовлении и сборке основных элементов конструкции: печатного стола, каркаса и стенок корпуса, направляющих печатающей головки. Также при сборке особенно важно обеспечить точный и плавный ход печатающей головки и стола, исключив люфты и повышенное трение о направляющие, которое может привести к некорректной работе принтера», — добавил коммерческий директор TEN fab Юрий Бочаров.

TEN fab накопил опыт серийного изготовления 3D-принтеров различной сложности: в 2019 году компания Imprinta также перенесла производство 3D-принтеров для печати пластиком в TEN fab.

Anisoprint — российско-люксембургская компания по разработке и продаже 3D-принтеров для печати композитных деталей с непрерывными волокнами, имеющая широкую дистрибьюторскую сеть в Европе и Азии.

TEN fab входит в TEN group — группу контрактных бизнесов «ТехноСпарка», включающих в себя полный цикл современного контрактного производства: инжиниринг, промышленный дизайн, аддитивное производство, композитное производство и инжиниринг, промышленный дизайн и сборку.