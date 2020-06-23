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Производство

Силовые машины спроектировали и изготовили систему шариковой очистки конденсаторов турбин

 © power-m.ru

На Ленинградском Металлическом заводе, входящем в состав компании «Силовые машины», завершено изготовление оборудования системы шариковой очистки (СШО) конденсаторов турбин. После гидроиспытаний и приемки заказчиком первая серийная СШО готовится к отправке заказчику. Отгрузка запланирована на третий квартал текущего года.

Новое оборудование разработано и изготовлено в рамках реализуемой компанией программы по наращиванию компетенций и увеличению объемов собственного изготовления, а также снижению зависимости от внешних поставщиков, в том числе зарубежных.

СШО предназначена для эффективного поддержания теплообменных трубок конденсатора в чистом состоянии на период эксплуатации турбоагрегатов тепловых и атомных электростанций и поставляется в комплекте с основным энергооборудованием машинных залов.

Новая разработка «Силовых машин» имеет ряд отличий от зарубежных и отечественных аналогов:

  • .современная конструкция, выполненная с применением технологий трехмерного твердотельного моделирования на базе накопленного опыта по эксплуатации СШО в составе действующих станций;
  • .в разы более низкая стоимость по сравнению с зарубежными аналогами без ухудшения эксплуатационных характеристик;
  • .высокая ремонтопригодность, позволяющая заказчику в период эксплуатации отказаться от услуг шеф-инженерного сопровождения;
  • .в состав СШО входит АСУ ТП с открытыми алгоритмами управления, полностью выполненная на российской элементной базе, что позволяет заказчику самостоятельно корректировать работу СШО и отказаться от затрат на шеф-инженерное сопровождение производителем.

  •  © power-m.ru
Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/117331

Силовые машины, оборудование российского производства, машиностроение
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