Силовые машины спроектировали и изготовили систему шариковой очистки конденсаторов турбин

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На Ленинградском Металлическом заводе, входящем в состав компании «Силовые машины», завершено изготовление оборудования системы шариковой очистки (СШО) конденсаторов турбин. После гидроиспытаний и приемки заказчиком первая серийная СШО готовится к отправке заказчику. Отгрузка запланирована на третий квартал текущего года.

Новое оборудование разработано и изготовлено в рамках реализуемой компанией программы по наращиванию компетенций и увеличению объемов собственного изготовления, а также снижению зависимости от внешних поставщиков, в том числе зарубежных.

СШО предназначена для эффективного поддержания теплообменных трубок конденсатора в чистом состоянии на период эксплуатации турбоагрегатов тепловых и атомных электростанций и поставляется в комплекте с основным энергооборудованием машинных залов.

Новая разработка «Силовых машин» имеет ряд отличий от зарубежных и отечественных аналогов: