Силовые машины спроектировали и изготовили систему шариковой очистки конденсаторов турбин
На Ленинградском Металлическом заводе, входящем в состав компании «Силовые машины», завершено изготовление оборудования системы шариковой очистки (СШО) конденсаторов турбин. После гидроиспытаний и приемки заказчиком первая серийная СШО готовится к отправке заказчику. Отгрузка запланирована на третий квартал текущего года.
Новое оборудование разработано и изготовлено в рамках реализуемой компанией программы по наращиванию компетенций и увеличению объемов собственного изготовления, а также снижению зависимости от внешних поставщиков, в том числе зарубежных.
СШО предназначена для эффективного поддержания теплообменных трубок конденсатора в чистом состоянии на период эксплуатации турбоагрегатов тепловых и атомных электростанций и поставляется в комплекте с основным энергооборудованием машинных залов.
Новая разработка «Силовых машин» имеет ряд отличий от зарубежных и отечественных аналогов:
- .современная конструкция, выполненная с применением технологий трехмерного твердотельного моделирования на базе накопленного опыта по эксплуатации СШО в составе действующих станций;
- .в разы более низкая стоимость по сравнению с зарубежными аналогами без ухудшения эксплуатационных характеристик;
- .высокая ремонтопригодность, позволяющая заказчику в период эксплуатации отказаться от услуг шеф-инженерного сопровождения;
- .в состав СШО входит АСУ ТП с открытыми алгоритмами управления, полностью выполненная на российской элементной базе, что позволяет заказчику самостоятельно корректировать работу СШО и отказаться от затрат на шеф-инженерное сопровождение производителем.
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