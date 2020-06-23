В ставропольском Новоалександровске открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс

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Физкультурно-оздоровительный комплекс «Победа» с бассейнами, спортзалами и спортплощадками открылся в городе Новоалександровск Ставропольского края.

Он включает многофункциональный спортивный зал площадью 1120 квадратных метров, бассейны для оздоровительного плавания и для обучения плаванию детей, тренажёрный зал, комплексную площадку для игры в волейбол, баскетбол, площадку для тенниса. Планируется, что здесь будут постоянно заниматься спортом до 2 тысяч человек.

© gubernator.stavkray.ru