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Спортивные объекты

В ставропольском Новоалександровске открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс

 © gubernator.stavkray.ru

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Победа» с бассейнами, спортзалами и спортплощадками открылся в городе Новоалександровск Ставропольского края.

Он включает многофункциональный спортивный зал площадью 1120 квадратных метров, бассейны для оздоровительного плавания и для обучения плаванию детей, тренажёрный зал, комплексную площадку для игры в волейбол, баскетбол, площадку для тенниса. Планируется, что здесь будут постоянно заниматься спортом до 2 тысяч человек.

 © gubernator.stavkray.ru
Источник: https://tass.ru/v-strane/8800513

спортивные объекты, Ставропольский край
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