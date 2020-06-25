Стартовало производство УАЗ Пикап с «автоматом»

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Ульяновский автозавод запустил производство новой модификации модели Пикап: с шестидиапазонной автоматической коробкой передач Punch Powerglide и 2,7-литровым мотором ZMZ мощностью 150 сил.

Три первые машины отправились в ульяновскую инспекцию Ространснадзора Ульяновской области. Пикапы доукомплектовали проблесковыми маячками желтого цвета и укладкой метрологического измерительного оборудования.

Новинка уже успела подорожать: на момент старта приёма заказов в апреле пикап можно было купить за 1 181 000 рублей, теперь же он стоит от 1 221 000 рублей.

В зависимости от комплектации модель оснащается 16-дюймовыми дисками, системами помощи при езде по бездорожью, светодиодными дневными ходовыми огнями, противотуманками, климат-контролем, а также мультимедийной системой на платформе Android, кожаной обивкой кресел, камерой заднего вида, подлокотником с двумя подстаканниками для пассажиров второго ряда и бескаркасными щётками стеклоочистителя.

Опционально можно заказать отопитель салона (9100 рублей), предпусковой подогреватель с таймером и функцией автономного отопителя (44 900 рублей) и блокировка дифференциала заднего моста (38 900 рублей).

УАЗ Пикап с «автоматом» подорожал до начала продаж © autoru-mag.s3.yandex.net

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