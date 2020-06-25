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Производство

Стартовало производство УАЗ Пикап с «автоматом»

 © st3.zr.ru

Ульяновский автозавод запустил производство новой модификации модели Пикап: с шестидиапазонной автоматической коробкой передач Punch Powerglide и 2,7-литровым мотором ZMZ мощностью 150 сил.

Три первые машины отправились в ульяновскую инспекцию Ространснадзора Ульяновской области. Пикапы доукомплектовали проблесковыми маячками желтого цвета и укладкой метрологического измерительного оборудования.

Новинка уже успела подорожать: на момент старта приёма заказов в апреле пикап можно было купить за 1 181 000 рублей, теперь же он стоит от 1 221 000 рублей.

В зависимости от комплектации модель оснащается 16-дюймовыми дисками, системами помощи при езде по бездорожью, светодиодными дневными ходовыми огнями, противотуманками, климат-контролем, а также мультимедийной системой на платформе Android, кожаной обивкой кресел, камерой заднего вида, подлокотником с двумя подстаканниками для пассажиров второго ряда и бескаркасными щётками стеклоочистителя.

Опционально можно заказать отопитель салона (9100 рублей), предпусковой подогреватель с таймером и функцией автономного отопителя (44 900 рублей) и блокировка дифференциала заднего моста (38 900 рублей).

УАЗ Пикап с «автоматом» подорожал до начала продажУАЗ Пикап с «автоматом» подорожал до начала продаж © autoru-mag.s3.yandex.net

https://mag.aut...andex.ru%2Fnews

Источник: https://motor.ru/news/uaz-pickup-25-06-2020.htm

УАЗ, автомобильная промышленность
  • Сергей Мухин Сергей Мухин
    25.06.2015:49:25

    Что мешает купить у иностранцев лицензию на производство, как это делал Советский Союз? Собирать здесь свои L200, Hilux, Ram, Amarok, а не изобретать в 21-м веке заведомый хлам.

    #1201496
    • Нет аватара brat_po_razumu
      25.06.2016:38:09

      Это у тебя к вому вопрос, к себе? Действительно, что тебе мешает купить у иностранцев лицензию и собирать, а не изобретать новое?

      заведомый хлам

      Как модератор — прошу обосновать хламовую ненужность указанной машины. Что этот «хлам» никому не нужен, его не купят.

      Отредактировано: brat_po_razumu~16:38 25.06.20
      #1201504
      • Сергей Мухин Сергей Мухин
        25.06.2016:48:37

        К тем, кто изобретает с нуля автомобили, заведомо отстающие от мировых образцов на десятилетия.

        Покупают его из-за государственной поддержки и протекционистских мер. Ведь новые иномарки сильно дороже. Люди привозят конструкторы из Японии, регистрируют на Абхазию и на другие документы, только бы не купить УАЗ 2020 года.

        Отредактировано: Сергей Мухин~16:51 25.06.20
        #1201508
        • Вас исдас Вас исдас
          25.06.2017:09:25

          Государственная поддержка распространяется на все автосборочные предприятия России, в том числе и на иностранные локализованные. На одной господдержке ни одно современное предприятие не вывезет, если только это не оборонка.

          #1201512
        • sepheronx sepheronx
          25.06.2017:57:37

          Я не понимаю всей этой ненависти. У всех, с кем я разговаривал, кто водил машину, не было никаких проблем с ней, кроме основных косметических проблем с пластиком. О нет, что будет когда-либо делать?

          https://www.mot...ndles%20better.

          Некоторые люди просто любят жаловаться, но на самом деле не дают решения или предложений. Предлагая купить уродливые грузовики, которые являются ничем иным, как чрезмерно прославленным El Camino в более крупном пакете, ничего не знает о грузовиках.

          Отредактировано: sepheronx~17:59 25.06.20
          #1201522
        • Нет аватара brat_po_razumu
          25.06.2018:06:34

          заведомо отстающие

          Я по-модераторски просил предоставить факты. что это — жлам, не так ли?

          Вместо ответить на резонное замечание модератора — факты не предоставлены, вместо этого — новый поток лжи.

          Выделено две недели на научиться отвечать за свои слова.

          #1201523
        • Макар Рубинштейн Макар Рубинштейн
          25.06.2018:09:27

          Сергей! УАЗ имеет своего покупателя. Возможно, покупка лицензии на хайлюкс это хорошее решение, только никто вам ее не продаст, Митсубиси вам пример, после выращивания корейского автопрома и китайского автопрома дураков уже нет.

          РФ выкидывали из тендера на продажу — Орель, Сааб, СангЕнг

          что еще надо вам рассказать, что сюда никто ничего не продаст, лучше Индусу чем в РФ.

          А АКПП на УАЗ профи это тема + газ, еще поставщика кривых карданов бы избили бы палками в темном переулке и было бы счастье

          Норм авто к тому же дешевле Газели, качество надо подтягивать, а не гос. программы надеяться.

          #1201524
    • Сергей Яр Сергей Яр
      25.06.2016:45:12

      предлагаю вспомнить, чем закончилась инициатива купить «Опель» со всеми сопутствующими технологиями, лицензиями и патентами.

      а это был 2009 год, задолго до всяких санкций по любому поводу и причине, но все равно некие «лица», незаинтересованные в передаче российскому автопрому патентов и все такого, сделку похерили.

      Отредактировано: Сергей Яр~16:45 25.06.20
      #1201506
      • Сергей Мухин Сергей Мухин
        25.06.2016:53:41

        Опель не захотят, другие захотят. Есть успешная история Ростсельмаша.

        #1201509
    • Вас исдас Вас исдас
      25.06.2017:17:59

      Постановка вопроса абсурдная. Есть предприятие, у него есть собственники, акционеры. Они решают какие лицензии покупать или нет и какую продукцию производить. В условиях рыночной экономики никто никого за уши в салон УАЗ не тянет. Кому не нравится, проходит мимо не оглядываясь. Но раз предприятие работает, значит продукция востребована и цена-качество + набор функционала удовлетворяет запросам потребителей.

      Особо рьяным можно предложить заняться производством интрресующей номенклатуры самостоятельно, найти единомышленников, вложить свои, взять кредиты, построить предприятие напокупать лицензий и осчастливить всех жаждущих.

      Отредактировано: Вас исдас~17:18 25.06.20
      #1201514
      • Сергей Мухин Сергей Мухин
        25.06.2017:26:57

        как здорово, что есть ещё люди, готовые оправдывать отсталые технологии. Если бы государство не закрывало границы от б/у иномарок и не закупало УАЗы для государственных служб, то заводу бы давно пришел конец. Сколько новых моделей выпустил УАЗ за десятилетия протекционистских мер? Впрочем, чего это я объясняю, покупайте это)

        #1201515
        • Сергей Котенко Сергей Котенко
          25.06.2017:36:26

          как здорово, что есть ещё люди, готовые оправдывать отсталые технологии. Если бы государство не закрывало границы от б/у иномарок и не закупало УАЗы для государственных служб, то заводу бы давно пришел конец.

          Ну примерно так в 90е всё и уничтожили. Слова великого Гайдара: «На хрена российское …? Купим новое европейское!» И конец сотням заводам.

          Отредактировано: Сергей Котенко~17:36 25.06.20
          #1201516
          • Сергей Мухин Сергей Мухин
            25.06.2017:39:59

            что-то не припомню у Гайдара предложений скупать западные технологии и производить в стране качественную продукцию.

            #1201518
        • Макар Рубинштейн Макар Рубинштейн
          25.06.2018:13:08

          не трынди, аналогов продукции УАЗа на рынке нет. Дешманский полноприводник всегда найдет покупателя. УАЗ Буханка — 700 тр, Хайлакс 2600. Россетям и прочим Транснефтям, Роснефтям, Сургутам, и т. п. замучаешься объяснять почему Тойота, а не УАЗ — это же машины для работы, а не баб щемить по углам.

          #1201526
  • iusazo iusazo
    25.06.2017:51:01

    Как надоела вот это вот «вонь» — «Прошлый век»… «купите лицензию»… «хлам»…

    Под вот такие вот разговоры ухайдокали свой конкурентноспособный гражданский авиапром, раз, станкостроение, два. В 1992 году последний министр станкостроительной промышленности приходит к Гайдару с предложением создать станкостроительный холдинг по примеру Газпрома. Гайдар ему отвечает дословно — «Нам ваши станки не нужны. Если понадобится, мы ваши сраные станки купим.» Советское станкостроение занимало 5-е место в мире, сейчас 20% собственного рынка. К слову 1-е место у китайцев, 70% станков скопированные советские, особенно универсалы.

    Дальше. Производство турбин, СилМаш, в 90-х неплохо выживал на договорах подряда турбин Seimens в Китае, потом через какое-то время Siemens предложил создать СП, под разговоры о передаче технологий, лицензий на производство и прочее… В итоге ликвидировал конкурента. Вспомните про турбины Siemens в Крыму. А могли быть свои СилМашовские… Кубышевфосфор — производство сырья для композитных материалов, обанкрочен в конце 90-х в интересах изральских и японских производителей. Теперь покупаем сырье для производства МС-21 в Японии. И таких примеров можно продолжать до бесконечности…

    Что касается УАЗ, то он обязательно решит вопрос и с надежностью, и с оцинковкой кузовов. И если это было бы хламом, то продукция не находила бы своего потребителя. Вы что действительно думаете, что УАЗ хуже по качеству чем китайский шлак? Вы еще скажите что китайские машины не гниют, да?

    Да и вообще, про надежность и ремонтопригодность современных машин говорить несерьезно господа. Причем даже самых якобы неубиваемых и надежных. Пример, у знакомых родственников куплена BMW X4 с салона. Поехали в Германию в отпуск на ней, и она встает там на автобане. Хорошо что все новые машины продаются с функцией «помощь на дороге». Вызвали ее, вердикт, брак электроники зажигания. А вся электроника где производится??? А??? С______ка машина новая, муха не сидела, баварской сборки, не Автотор (а то у нас любят говорить про наши «кривые ручки»), 5 лямов вашу м______ть!!! Что Вы мне на это скажите,а???

    Отредактировано: iusazo~18:10 25.06.20
    #1201521
    • Макар Рубинштейн Макар Рубинштейн
      25.06.2018:17:53

      не надо равняться на европейцев, они после покупки АвтоВАза активно технологии перенимают. То что Европейские авто дерьмище за бешенные деньги это «секрет полишинеля».

      #1201529
      • Макар Рубинштейн Макар Рубинштейн
        25.06.2018:20:21

        Гайдар в 94м с Хакамадой приезжали на УЗТМ — Уралмаш и во весь голос — если вы не вписались в рынок идите собирайте дикоросы.

        не вру — так и было. Если бы этих гнид в зародыше на опыты пустили 11 млн граждан, как минимум остались бы живы, а мы бы не хлебали дерьмо полной ложкой.

        #1201531
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