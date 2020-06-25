Стартовало производство УАЗ Пикап с «автоматом»
Ульяновский автозавод запустил производство новой модификации модели Пикап: с шестидиапазонной автоматической коробкой передач Punch Powerglide и 2,7-литровым мотором ZMZ мощностью 150 сил.
Три первые машины отправились в ульяновскую инспекцию Ространснадзора Ульяновской области. Пикапы доукомплектовали проблесковыми маячками желтого цвета и укладкой метрологического измерительного оборудования.
Новинка уже успела подорожать: на момент старта приёма заказов в апреле пикап можно было купить за 1 181 000 рублей, теперь же он стоит от 1 221 000 рублей.
В зависимости от комплектации модель оснащается 16-дюймовыми дисками, системами помощи при езде по бездорожью, светодиодными дневными ходовыми огнями, противотуманками, климат-контролем, а также мультимедийной системой на платформе Android, кожаной обивкой кресел, камерой заднего вида, подлокотником с двумя подстаканниками для пассажиров второго ряда и бескаркасными щётками стеклоочистителя.
Опционально можно заказать отопитель салона (9100 рублей), предпусковой подогреватель с таймером и функцией автономного отопителя (44 900 рублей) и блокировка дифференциала заднего моста (38 900 рублей).
УАЗ Пикап с «автоматом» подорожал до начала продаж © autoru-mag.s3.yandex.net
https://mag.aut...andex.ru%2Fnews
Читайте также...
- УАЗ начинает крупные поставки всего модельного ряда в Мексику
- На УАЗе ввели новую систему контроля качества, автоматически блокирующую конвейер
- УАЗ представил новую версию грузовика «ПРОФИ»
Сергей Мухин
25.06.2015:49:25
25.06.2016:38:09
Сергей Мухин
25.06.2016:48:37
25.06.2017:09:25
25.06.2017:57:37
25.06.2018:06:34
25.06.2018:09:27
25.06.2016:45:12
Сергей Мухин
25.06.2016:53:41
25.06.2017:17:59
Сергей Мухин
25.06.2017:26:57
25.06.2017:36:26
Сергей Мухин
25.06.2017:39:59
25.06.2018:13:08
25.06.2017:51:01
25.06.2018:17:53
25.06.2018:20:21