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Транспорт и логистика

Минобороны построило пять мостов в Тульской области

 © tula.sm-news.ru

Российские военные с опережением графика построили пять мостов в Тульской области, сообщил в субботу замминистра обороны.

Мосты возведены в рамках тактико-специального учения с мостовыми подразделениями Западного военного округа. Грузоподъемность каждого моста составляет не менее 50 тонн, срок эксплуатации- 50 лет.

«В связи с обращением губернатора Тульской области решением министра обороны России в период с 28 мая по 24 июня возведены пять автодорожных мостов, которые восстановили транспортное сообщение между социально значимыми объектами и регионами области. Все мостовые сооружения построены с опережением графика», -цитирует пресс-служба Минобороны РФ.

В субботу прошло торжественное открытие самого длинного из новых мостов — он расположен в Одоевском районе. Мост через реку Упа построили вместо аварийного деревянного, его протяженность составила 84 метра. С его помощью удалось восстановить транспортное сообщение между населенными пунктами Завалово, Прудки, Рождествено и Козюлькино. Суммарная длина всех пяти мостов — 216 метров.
Источник: https://tass.ru/obschestvo/8830751

транспорт и логистика, Тульская область
  • Комментарий удален
  • Михаил Колесник Михаил Колесник
    27.06.2022:09:07

    Мост некрасивый получился. Если мы хотим жить в процветающей стране, то на это тоже надо внимание обращать, и тут военные уже ничем помочь не смогут.

    Отредактировано: Михаил Колесник~13:51 28.06.20
    #1201693
    • MrDacnick . MrDacnick .
      27.06.2022:54:00

      Заплатите, и будет вам красиво…

      #1201696
    • Алексей Бойков Алексей Бойков
      28.06.2009:31:17

      Надо ещё не критиковать чужие труды, а и самому то то делать. С такими как ты цивилизованными не стать.

      #1201720
    • Иван Чубов Иван Чубов
      28.06.2017:11:40

      Тебя не спрашивают где ты ХОЧЕШЬ жить… это УЧЕНИЯ инженерных войск (ты в армии не служил наверно, раз не знаешь)… А то что в рамках учений решили не разбирать мосты, а оставить взамен аварийных деревянных, так в этом только плюс…

      #1201766
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