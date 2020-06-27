Минобороны построило пять мостов в Тульской области

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Российские военные с опережением графика построили пять мостов в Тульской области, сообщил в субботу замминистра обороны.

Мосты возведены в рамках тактико-специального учения с мостовыми подразделениями Западного военного округа. Грузоподъемность каждого моста составляет не менее 50 тонн, срок эксплуатации- 50 лет.

«В связи с обращением губернатора Тульской области решением министра обороны России в период с 28 мая по 24 июня возведены пять автодорожных мостов, которые восстановили транспортное сообщение между социально значимыми объектами и регионами области. Все мостовые сооружения построены с опережением графика», -цитирует пресс-служба Минобороны РФ.

В субботу прошло торжественное открытие самого длинного из новых мостов — он расположен в Одоевском районе. Мост через реку Упа построили вместо аварийного деревянного, его протяженность составила 84 метра. С его помощью удалось восстановить транспортное сообщение между населенными пунктами Завалово, Прудки, Рождествено и Козюлькино. Суммарная длина всех пяти мостов — 216 метров.