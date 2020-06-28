Подмосковный машиностроительный завод выпустил новый прицеп для аграриев

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Машиностроительный завод «Тонар», являющийся крупнейшим Российским производителем прицепной и полуприцепной техники, а также единственным в России производителем карьерных самосвалов и автопоездов повышенной грузоподъемности, в конце июня 2020 года выпустил новый тракторный прицеп БС-17 с объемом кузова 40 куб. м. и грузоподъемностью до 30 тонн, предназначенный для перевозки сельскохозяйственной продукции, а в дополнительной комплектации имеющий возможность разбрасывания органических удобрений.

В новой модели прицепа, снаряженная масса которого составляет 11,5 тонн, установлена гидравлическая передняя стенка кузова, позволяющая подпрессовывать силос и сенаж для увеличения перевозимого объема.

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Новый прицеп стал 16-и моделью в линейке тракторных прицепов, выпускаемых заводом.

Ранее завод освол выпуск:

Прицеп тракторный со сдвижными полами Тонар-ПТ3

Прицеп для перевозки овощных контейнеров Тонар-ППТ14

Прицеп для перевозки овощных контейнеров Тонар-ПТ7 (длина платформы 7500 мм)

Прицеп для перевозки овощных контейнеров Тонар-ПТ7

Прицеп для перевозки овощных контейнеров Тонар-ПТ7

Прицеп-самосвал тракторный Тонар-ПТ9

Прицеп тракторный самосвальный Тонар-ПТ2

Прицеп тракторный самосвальный СПМ-16

Бункер-перегрузчик зерна Тонар-ПТ5

Полуприцеп зерновоз Тонар-ПТ11

Бункер-перегрузчик зерна Тонар-БП15

Прицеп тракторный бункер-перегрузчик Тонар-ПТ4

Прицеп-тележка тракторная Тонар-ПТТ

Прицеп для транспортировки овощных культур Тонар-ПТ7

Прицеп для транспортировки винограда Тонар-ПТ10