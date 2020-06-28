Подмосковный машиностроительный завод выпустил новый прицеп для аграриев
Машиностроительный завод «Тонар», являющийся крупнейшим Российским производителем прицепной и полуприцепной техники, а также единственным в России производителем карьерных самосвалов и автопоездов повышенной грузоподъемности, в конце июня 2020 года выпустил новый тракторный прицеп БС-17 с объемом кузова 40 куб. м. и грузоподъемностью до 30 тонн, предназначенный для перевозки сельскохозяйственной продукции, а в дополнительной комплектации имеющий возможность разбрасывания органических удобрений.
В новой модели прицепа, снаряженная масса которого составляет 11,5 тонн, установлена гидравлическая передняя стенка кузова, позволяющая подпрессовывать силос и сенаж для увеличения перевозимого объема.
Новый прицеп стал 16-и моделью в линейке тракторных прицепов, выпускаемых заводом.
Ранее завод освол выпуск:
Прицеп тракторный со сдвижными полами Тонар-ПТ3
Прицеп для перевозки овощных контейнеров Тонар-ППТ14
Прицеп для перевозки овощных контейнеров Тонар-ПТ7 (длина платформы 7500 мм)
Прицеп для перевозки овощных контейнеров Тонар-ПТ7
Прицеп для перевозки овощных контейнеров Тонар-ПТ7
Прицеп-самосвал тракторный Тонар-ПТ9
Прицеп тракторный самосвальный Тонар-ПТ2
Прицеп тракторный самосвальный СПМ-16
Бункер-перегрузчик зерна Тонар-ПТ5
Полуприцеп зерновоз Тонар-ПТ11
Бункер-перегрузчик зерна Тонар-БП15
Прицеп тракторный бункер-перегрузчик Тонар-ПТ4
Прицеп-тележка тракторная Тонар-ПТТ
Прицеп для транспортировки овощных культур Тонар-ПТ7
Прицеп для транспортировки винограда Тонар-ПТ10
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