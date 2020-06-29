В Подмосковье запущено движение по ЦКАД-5 от Можайского до Новорижского шоссе

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Запущено движение по новому 23-километровому участку от Можайского до Новорижского шоссе на пятом пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).

Четырехполосный участок от Можайского до Новорижского шоссе состоит из нового отрезка протяженностью 12 километров и 11 километровой реконструированной части А-107 «Московское малое кольцо». Как отметили в «Автодоре», автодорога позволит исключить проезд транзитного транспорта через населенные пункты по А-107. Участок также разгрузит уличную сеть Звенигорода, в том числе выезд со станции «Звенигород» и исключит пробки, ранее возникавшие из-за движения встречных потоков транспорта в одном уровне.

Общая протяженность ЦКАД-5 — 76 километров. Он идет от Киевского шоссе до Ленинградского шоссе. Около 35% - новое строительство, остальной участок — реконструкция А-107. В начале 2020 года «Автодор» открыл движение на 9 км около деревни Жедочи (Московская область). С открытием нового 23-километрового участка ЦКАД-5 сдан на 50%.

«На всем протяжении 23 километров будут использоваться новые светодиодные светильники. Применение таких светильников позволяет снизить энергозатраты, удешевить эксплуатацию», — уточнили в госкомпании.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Трасса протяженностью 336,5 км пройдет приблизительно в 50 км от МКАД параллельно А-107 Московскому малому кольцу («Малая бетонка»). Проект разделен на пять участков. Новая федеральная трасса призвана разгрузить центральный транспортный узел Московского региона за счет отвода основного потока транзитного грузового и пассажирского трафика в обход столицы, а также уменьшить нагрузку на радиальные выходы из Москвы, МКАД и улицы городов Московской области.

Как следовало из обновленного графика строительства, первый, третий и пятый участки ЦКАД должны быть построены в октябре 2020 года, четвертый — в октябре 2021 года. Второй участок ЦКАД пройдет от М-1 «Беларусь» до М-11 «Москва — Санкт-Петербург». Его длина составит 121,6 км. Строительство начнется после 2022 года.

© tass.ru

© tass.ru

© tass.ru

© tass.ru

© tass.ru

© tass.ru

© tass.ru