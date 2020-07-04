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Пройдя большой путь в изучении проблем эксплуатации гидравлических грейферов для перегружателей лома и представленных на рынке зарубежных аналогов, компания DIMET разработала и запустила в серийное производство гидравлический грейфер DIMET GP-12-0,8м3, который открывает линейку грейферов данного типа. Всего в линейке будет представлено 12 модификаций.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГРЕЙФЕРА DIMET GP-12-0,8м3:

1. Челюсти грейфера изготовлены полностью из оригинальной стали Hardox 450 и имеют повышенный ресурс эксплуатации за счет применения оптимальной толщины материала в каждой детали челюсти, не увеличивая его массу и выдерживающую высокие нагрузки.

2. Гидравлические цилиндры имеют полную защиту штоков от ударов металлолома, при этом легко обслуживаются или заменяются.

3. Оригинальная конструкция ротатора, с доступным для ремонта и обслуживания гидродвигателем.

4. Усилены места сопряжения челюстей грейфера с корзиной износостойким материалом с высоким сроком эксплуатации.

5. Наличие всех запасных частей на складе предприятия и в сервисных центрах дилеров.

6. За счет применения универсальной подвески, может использоваться на любой марке перегружателя лома.

7. Гарантия 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

8. Сертификат CE и EAC.

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