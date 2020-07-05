На Ставрополье начали выпускать комплектующие для авиационной и космической техники

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ПАО «Завод Атлант» в городе Изобильном запустил производство комплектующих для отечественной авиационной и космической техники. Разработанная линейка радиочастотных соединителей уже поставляется на отечественные рынки для использования в гражданской и военной технике.

«Производство новых моделей радиочастотных соединителей было освоено в 2020 году. Разработка новых разъемов для высокоскоростной передачи электрических сигналов проводилась в рамках опытно-конструкторской работы.

Всего предприятие разработало более 150 типоконструкций вилок, розеток и адаптеров с диапазонами частот до 32 ГГц. Новая линейка радиочастотных соединителей создана специально для монтажа как под отечественные, так и под импортные платы, кабели и панели приборов.

Новые модели сверхвысокочастотных разъемов разработаны с учетом высоких требований качества, устойчивости к воздействию внешней среды, ударных и вибрационных нагрузкок для бесперебойной работы в авиационной, космической аппаратуре, железнодорожном оборудовании и автомобильной электронике.

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