Силовые машины передали на испытания первую партию рабочих лопаток компрессора ГТЭ-170

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В комплексе турбинных лопаток Ленинградского Металлического завода, входящего в состав ПАО «Силовые машины», изготовили и отгрузили первую партию рабочих лопаток головного образца ГТЭ-170 для испытаний на конструктивную выносливость.

В составе первой партии — два комплекта рабочих лопаток 6-й и 8-й ступеней компрессора. До конца сентября будут изготовлены и отгружены комплекты для еще шести ступеней.

Испытания на конструктивную выносливость проводятся в рамках НИОКР, выполняемых ОАО «НПО ЦКТИ» по заказу «Силовых машин». В настоящее время в ЦКТИ уже начались испытания, для которых была спроектирована и изготовлена специальная оснастка. Задача данного этапа — подтвердить вибрационную надежность лопаток компрессора.

«Силовые машины» приступили к разработке отечественной линейки энергетических газовых турбин двух типоразмеров — ГТЭ-65 и ГТЭ-170 — в 2018 году. За прошедшее время создано конструкторское бюро, разработана конструкторская документация, ведутся проектные работы.

Первая турбина ГТЭ-170 запущена в производство, завершена ревизия ГТЭ-65, которая ранее была изготовлена, но ее испытания не были закончены. Производство газовых турбин ГТЭ-65 и ГТЭ-170 развернуто на ЛМЗ. Это комплементарно технологическим операциям, которые завод исторически делает. Проводится дооснащение производства оборудованием для расшивки узких мест. Для испытаний полноразмерных узлов камер сгорания энергетических ГТУ на натурных параметрах завод располагает собственной экспериментально-исследовательской базой.

При участии ведущих научно-исследовательских предприятий страны реализуется план НИОКР. Проводится перевооружение производства, идет активная работа с поставщиками. В 2019 г. «Силовые машины» одержали победу в конкурсе Минпромторга России на субсидирование НИОКР по данному проекту.