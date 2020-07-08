Летчики ЗВО получили на вооружение новые вертолеты Ми-28Н

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Летчики Западного военного округа получили на вооружение новейшие боевые вертолеты Ми-28Н. Они предназначены для поражения бронированной и небронированной техники, а также малоскоростных низколетящих воздушных целей. Об сообщили в пресс-службе ЗВО.

Вертолеты оснащены авиационными пушками, противотанковыми ракетными комплексами, ракетным вооружением и навигационным оборудованием. В ближайшее время летчики продемонстируют боевые возможности новых машин в ходе учений.