Летчики ЗВО получили на вооружение новые вертолеты Ми-28Н
Летчики Западного военного округа получили на вооружение новейшие боевые вертолеты Ми-28Н. Они предназначены для поражения бронированной и небронированной техники, а также малоскоростных низколетящих воздушных целей. Об сообщили в пресс-службе ЗВО.
Вертолеты оснащены авиационными пушками, противотанковыми ракетными комплексами, ракетным вооружением и навигационным оборудованием. В ближайшее время летчики продемонстируют боевые возможности новых машин в ходе учений.
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08.07.2017:14:58