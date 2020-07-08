Добавить статью
Лого Сделано у нас
Армия и Флот

Летчики ЗВО получили на вооружение новые вертолеты Ми-28Н

 © server2.topspb.tv

Летчики Западного военного округа получили на вооружение новейшие боевые вертолеты Ми-28Н. Они предназначены для поражения бронированной и небронированной техники, а также малоскоростных низколетящих воздушных целей. Об сообщили в пресс-службе ЗВО.

Вертолеты оснащены авиационными пушками, противотанковыми ракетными комплексами, ракетным вооружением и навигационным оборудованием. В ближайшее время летчики продемонстируют боевые возможности новых машин в ходе учений.
Источник: https://topspb.tv/news/2020/07/8/le...rrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Министерство обороны, ЗВО, Ми-28
  • Badassgoliath Badassgoliath
    08.07.2017:14:58

    Именно такие как на фото получили? С надвтулочной РЛС?

    Ага, прошёл по ссылке, посмотрел видео. Похоже действительно так.

    Отредактировано: Badassgoliath~17:17 08.07.20
    #1202586
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,