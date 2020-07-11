Репортаж о производстве кабельной продукции на заводе Москабельмет

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Без продукции этого предприятия мы жили бы без света и интернета, а до работы добирались бы, наверное, пешком — ведь не ходили бы ни троллейбусы, ни поезда. Речь, конечно, про кабели — ведь именно они обеспечивают нас Wi-Fi и подводят энергию к транспорту! Это проект «Открой #Моспром» онлайн, и виртуальная экскурсия — на предприятия Группы компаний «Москабельмет».

Как делают кабели и кто их заказывает? Узнаете из видео!