В Чечне открыли реабилитационный центр для пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата

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Реабилитационный центр имени Кунта-Хаджи Кишиева для пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата открыли в Чечне. Он рассчитан на одновременное пребывание 60 больных.Объект возведён за счет средств РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Ввод его в эксплуатацию дал 100 новых рабочих мест, а все услуги населению будут бесплатными, за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования.

Центр построен в живописной части Веденского района, на окраине села Махкеты, в лесистой местности у подножия гор. Уникальные климатические условия будут способствовать скорейшему восстановлению пациентов, перенесших инфаркт или инсульт.

На площади более трех тысяч квадратных метров, отведённых под объект, расположен двухэтажный корпус, где разместились лечебное и спальное отделения с самым современным медицинским и реабилитационным оборудованием, прогулочная зона, спортивный зал, бассейн и пищеблок.

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