В Чечне открыли реабилитационный центр для пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Реабилитационный центр имени Кунта-Хаджи Кишиева для пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата открыли в Чечне. Он рассчитан на одновременное пребывание 60 больных.Объект возведён за счет средств РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Ввод его в эксплуатацию дал 100 новых рабочих мест, а все услуги населению будут бесплатными, за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования.
Центр построен в живописной части Веденского района, на окраине села Махкеты, в лесистой местности у подножия гор. Уникальные климатические условия будут способствовать скорейшему восстановлению пациентов, перенесших инфаркт или инсульт.
На площади более трех тысяч квадратных метров, отведённых под объект, расположен двухэтажный корпус, где разместились лечебное и спальное отделения с самым современным медицинским и реабилитационным оборудованием, прогулочная зона, спортивный зал, бассейн и пищеблок.
Читайте также...
- В Грозном открыли пусковой комплекс клинической больницы
- В Грозном открылся новый корпус Клинической больницы № 1
- В Чечне открыли новую районную поликлинику на 1200 посещений в смену
13.07.2019:20:22
13.07.2019:57:20