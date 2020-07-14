На стройплощадке ССК «Звезда» установлен водонепроницаемый затвор в сухом доке

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Судостроительный комплекс «Звезда» впервые в современной истории России провел операцию по установке батопорта (водонепроницаемого затвора) на крупнейшем в мире сухом доке.

Плавучая конструкция длиной 114 метров и высотой 12 метров будет отделять камеру дока, дно которой расположено ниже уровня воды, от акватории.

Корпус батопорта, выполненный из судостроительной высокопрочной стали, имеет сплошную водонепроницаемую обшивку и разбит палубами и переборками на воздушные, балластные и открытые отсеки. В составе батопорта имеются балластные системы, системы осушения, вентиляции, клапаны заполнения сухого дока, а также система местного пожаротушения и пожарная сигнализация. Управление батопортом осуществляется с центрального пульта и местных постов. Еще одна особенность — наличие проезжей части на верхней палубе батопорта.

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Перед установкой гидротехнического затвора специалисты судоверфи произвели затопление сухого дока. Также были выполнены работы по демонтажу ограждающей перемычки — дамбы сухого дока, а также дноуглублению в прилегающей к воротам дока акватории.

Сухой док — одно из крупнейших в мире гидротехнических сооружений размерами 485×114×15 метров и ключевой элемент второй очереди строительства судоверфи «Звезда». Сухой док позволяет строить большинство типов существующих и перспективных судов практически без ограничения тоннажа и спускового веса корпусов. На доке установлен уникальный кран типа «Голиаф» грузоподъёмностью 1200 тонн, смонтировано не имеющее аналогов в России насосное оборудование. Ввод дока в эксплуатацию намечен на текущий год.