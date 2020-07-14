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Судостроение и судоходство

На стройплощадке ССК «Звезда» установлен водонепроницаемый затвор в сухом доке

 © m.deita.ru

Судостроительный комплекс «Звезда» впервые в современной истории России провел операцию по установке батопорта (водонепроницаемого затвора) на крупнейшем в мире сухом доке.

Плавучая конструкция длиной 114 метров и высотой 12 метров будет отделять камеру дока, дно которой расположено ниже уровня воды, от акватории.

Корпус батопорта, выполненный из судостроительной высокопрочной стали, имеет сплошную водонепроницаемую обшивку и разбит палубами и переборками на воздушные, балластные и открытые отсеки. В составе батопорта имеются балластные системы, системы осушения, вентиляции, клапаны заполнения сухого дока, а также система местного пожаротушения и пожарная сигнализация. Управление батопортом осуществляется с центрального пульта и местных постов. Еще одна особенность — наличие проезжей части на верхней палубе батопорта.

 © dosug.md

Перед установкой гидротехнического затвора специалисты судоверфи произвели затопление сухого дока. Также были выполнены работы по демонтажу ограждающей перемычки — дамбы сухого дока, а также дноуглублению в прилегающей к воротам дока акватории.

Сухой док — одно из крупнейших в мире гидротехнических сооружений размерами 485×114×15 метров и ключевой элемент второй очереди строительства судоверфи «Звезда». Сухой док позволяет строить большинство типов существующих и перспективных судов практически без ограничения тоннажа и спускового веса корпусов. На доке установлен уникальный кран типа «Голиаф» грузоподъёмностью 1200 тонн, смонтировано не имеющее аналогов в России насосное оборудование. Ввод дока в эксплуатацию намечен на текущий год.
Источник: https://www.rosneft.ru/press/news/item/201911/

Роснефть, ССК Звезда, сухой док
  • Дмитрий Жуков Дмитрий Жуков
    14.07.2018:53:57

    Любо! Любо!

    #1203088
  • Владимир Гусев
    14.07.2019:12:11

    Это всё было в СССР в Николаеве (Украина)? Теперь мы просто восстанавливаем статус кво?

    #1203091
    • Nelton Nelton
      14.07.2019:21:48

      Ну тут указаны такие размеры:

      (габариты 355 м длина, 60 м ширина и 17,1 м глубина

      https://ocean-s...yya/sudoremont/

      на «Звезде» габариты кроме глубины — куда больше, 485×114×15.

      #1203092
  • Derrot Beton
    14.07.2019:57:15

    неплохо, неплохо

    #1203093
  • rvk rvk
    14.07.2021:14:45

    Крупнейший в мире? Это не преувеличение?

    #1203097
    • Orlan05 Orlan05
      14.07.2021:48:12

      Один из крупнейших в мире, так будет правильней сказать.

      https://ru.qwe....st_of_dry_docks

      #1203100
    • Нет аватара Andy6012
      14.07.2022:23:12

      Еще какое.

      #1203103
    • Ruslan Koreev Ruslan Koreev
      14.07.2023:14:56

      Большое преувеличение, даже не самый крупный в России. Док в Белокаменке гораздо больше (400×175×20), и там будет ещё второй.

      #1203105
  • Orlan05 Orlan05
    14.07.2022:02:01

    Кстати, теперь можно с уверенностью сказать, что сухой док несколько больше, 500 метров точно будет или даже больше — все зависит от ширины батопорта.

    #1203101
    • Нет аватара alex_uns
      14.07.2023:45:52

       © wmpics.pics

      #1203107
    • Нет аватара alex_uns
      14.07.2023:58:51

      Можно попробовать определить ширину батапорта по ширине судна, его доставившего. Или по ширине буксиров.

      вот ютуб ролик доставки батапорта

      Максимум по габаритам 15 м мне кажется

      Отредактировано: alex_uns~00:03 15.07.20
      #1203109
  • Нет аватара alex_uns
    14.07.2023:42:22

          

    #1203106
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