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В марте 2020 года тракторный завод ДСТ-УРАЛ запустил новый цех — роботизированной портальной сварки.

Такие технологии для предприятия не в новинку. И раньше все нагруженные швы, отдельные части рамы, тележки варились при помощи роботов. Теперь же рама целиком собирается и проваривается автоматически на портальной сварочной установке.

С запуском нового цеха ДСТ-УРАЛ полностью исключил «человеческий фактор» на этапе сварочных работ. Теперь вся техника завода может похвастаться качественными, точными и красивыми сварными швами, а заодно — возросшей надежностью металлической рамы.

Роботизированная сварка — это история не только, и даже не столько про скорость и производительность. В первую очередь — это возможность обеспечить качество каждого сварного шва. Роботы не знают усталости, не отвлекаются, не допускают ошибок. В результате каждое неразъемное соединение выполняется с эталонной точностью и максимально возможным качеством, на которые способны далеко не все мастера-сварщики.

Переход к роботизированной сварке стал для предприятия логическим продолжением взятого курса на повышение качества техники. Бульдозеры и другие машины ДСТ-УРАЛ работают по всему миру, как в повседневном режиме эксплуатации, так и в экстремальных условиях при повышенной нагрузке, поэтому надежность продукции всегда стоит для предприятия на первом месте.