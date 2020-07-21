После ремонта открыли Северный въезд в Белово в Кемеровской области

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В Кемеровской области после ремонта открыли Северный въезд в Белово. Образующие въезд улицы Аэродромную, Кемеровскую, Чкалова и Волошиной общей протяженностью почти 9 км отремонтировали за 45 дней. Стоимость работ составила более 190 млн рублей.

В этом году на развитие инфраструктуры Белова были выделены значительные денежные средства. С начала года в городе отремонтировали 14 дорог и уложили более 130 тыс. кв. метров нового асфальтового покрытия.

«Северный въезд — это важный дорожный объект, главные ворота города, через него идет основной транспортный поток, было важно привести его в порядок к празднику. Основные дорожные работы завершены.

На втором въезде в город — южном путепроводе — специалисты отремонтировали улицу Путепроводную до развилки дороги на поселки Инской и Новый Городок.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса, после завершения работ на объектах специалисты экспертной организации проведут анализ дорожного полотна, а сотрудники Министерства ЖКХ и дорожного хозяйства Кузбасса проконтролируют исполнение проектно-сметной документации.

Напомним, в начале июля в Кемеровской области после капремонта открыли движение по скоростной дороге «Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк».