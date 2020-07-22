В селе Варна Челябинской области открыт современный спорткомплекс

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Русская медная компания (АО «РМК») открыла современный спортивный комплекс в селе Варна (Челябинская область), где работает Михеевский горно-обогатительный комбинат, — инвестиции в строительство составили 240 млн рублей, дополнительно на оборудование компания направила еще 17 млн.

Новый плавательный бассейн в Варне стал третьим современным спортивным объектом, который РМК возвела в Челябинской области с 2017 года. Ранее спорткомплексы были открыты в Карабаше и Коркино.

Строительство варненского объекта длилось два года, церемония открытия состоялась 21 июля 2020 года.

РМК открыла третий спорткомплекс в Челябинской области (8).jpeg © rmk-group.ru

Площадь нового спорткомплекса — 2,5 тыс. квадратных метров. Здесь открыты детский и взрослый бассейны, последний станет площадкой для тренировок и проведения соревнований разного уровня: он оснащен стартовыми тумбами, секундомером и пьедесталом почета для спортсменов, а также снарядами для обучения плаванию и занятий аквааэробикой. Также в спорткомплексе будут работать современный тренажерный зал, кафе и сауна.

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Добавим, в новом спортучреждении создано 50 рабочих мест (инструкторы, тренеры, фельдшеры, мастера отдела эксплуатации, операторы котельной, гардеробщики, собственный лаборант, матросы-спасатели и другие специалисты) — штат укомплектован из числа местных жителей.

АО «Михеевский ГОК» — предприятие горнодобывающего дивизиона РМК, ведет добычу и обогащении медной руды с производством медного концентрата. Комбинат работает с 2014 года. Это первый в СНГ проект по добыче и обогащению руды с низким содержанием меди (до 0,4%).

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